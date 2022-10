Wereldgoal David Neres leidt overtuigende zege voor trotse koploper Benfica in

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 21:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:32

Benfica heeft zaterdagavond mede dankzij David Neres een overtuigende 5-0 zege in de Primeira Liga geboekt. De voormalig Ajacied plaatse de bal binnen twee minuten op fraaie wijze in de linkerkruising. De overwinning betekent dat de ploeg van Roger Schmidt dit seizoen al 21 wedstrijden op rij ongeslagen is. Dankzij de geweldige seizoenstart gaat Benfica met 31 punten fier aan kop in competitieverband. De voorsprong op eerste achtervolger FC Porto bedraagt al acht punten.

Benfica ving het thuisduel met Chaves vol vertrouwen aan, nadat de ploeg zich afgelopen dinsdag dankzij een 4-3 zege op Juventus in het Estádio da Luz op overtuigende wijze verzekerde van overwintering in de Champions League. Eerder slaagde Schmidt er ook al tweemaal in om Paris Saint-Germain op een 1-1 gelijkspel te houden. De Duitse oefenmeester kon zaterdagavond tegen Chaves al vroeg achterover leunen, want Neres wist de ban al binnen twee minuten op prachtige wijze te breken door de bal vanaf een meter of twintig in de linkerkruising te plaatsen: 1-0.

Benfica al heel rap op voorsprong ?? David Neres krult hem heerlijk binnen zeg ?? #ZiggoSport #LigaPortugal #SLBGDC pic.twitter.com/DjB8nfjVFP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 29, 2022

Benfica wist de marge in de openingsfase al te verdubbelen via Alejandro Grimaldo, die een vrije trap vanaf de rand van het zestienmetergebied hard tegen de touwen schoot: 2-0. O Glorioso toonde zich in het eerste bedrijf uiterst effectief, want ook het derde schot op goal resulteerde in een doelpunt: Gonçalo Ramos kon simpel binnenschuiven na half ingrijpen van doelman Paulo Vitor: 3-0. Benfica nam na rust gas terug. Petar Musa zorgde tien minuten voor tijd nog voor de 4-0, waarna het slotakkoord diep in blessuretijd voor Rafa Silva was. De aanvaller toonde zich het meest alert bij een rebound. De spits werd gevonden door Enzo Fernández en rondde vervolgens beheerst af: 5-0.

En of het nog niet genoeg was, Rafa Silva met de 5-0 (eindstand) voor Benfica ?? #ZiggoSport #LigaPortugal #SLBGDC pic.twitter.com/M66UgNHIeW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 29, 2022