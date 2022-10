Twee kopgoals van Verschueren doen Fortuna ongeslagen reeks kwijtraken

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 20:46 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:07

Sparta Rotterdam heeft zaterdagavond een overwinning geboekt op Fortuna Sittard. Op Het Kasteel werd het 3-1 voor de Spangenaren. De Limburgers kwamen nog wel op voorsprong via Tijjani Noslin, maar de Rotterdammers maakten dat goed door doelpunten van Arno Verschueren (tweemaal) en Vito van Crooij. Daardoor stijgt Sparta naar de zesde plaats in de Eredivisie, terwijl Fortuna zijn ongeslagen reeks van zes ongeslagen competitiewedstrijden op rij ten einde zag komen. De ploeg uit Sittard staat elfde.

Sparta moest het nog altijd stellen zonder de geblesseerde Jonathan de Guzmán, waardoor zijn plek op het middenveld werd overgenomen door Joshua Kitolano. Ook Koki Saito kreeg van trainer Maurice Steijn een basisplaats toebedeeld, wat ten koste ging van Jeremy van Mullem. Op rechtsback stond Shurandy Sambo geposteerd; Dirk Abels was daardoor bankzitter. Bij Fortuna koos trainer Julio Velázquez voor Tijjani Noslin in zijn eerste elf, wat ten koste ging van Umaro Embalo. Ook Dogan Erdogan en Rodrigo Guth stonden niet aan de aftrap. Op hun posities stonden respectievelijk Arianit Ferati en Dimitris Siovas.

Fortuna nam in de 19e minuut de leiding via Noslin. Na een fraaie dribbel in het zestienmetergebied creëerde hij ruimte voor zichzelf en vloog zijn schot met rechts onberispelijk de verre hoek in: 0-1. Ivo Pinto probeerde het vervolgens met een schot in de korte hoek, dat gekeerd kon worden door Nick Olij. Aan de andere kant was het wel raak. Een voorzet van Sven Mijnans vond de volledig ongedekte Verschueren, die de bal naar de verre hoek stuurde: 1-1. Saito probeerde het vervolgens met een schotje, waar Fortuna-doelman Ivor Pandur geen problemen mee had. Ximo Navarro was aan de andere kant met een kopbal uit een hoekschop gevaarlijk, maar hij zag Olij redding brengen in de korte hoek. Vlak voor rust had Vito van Crooij een kopbal in huis, dat kon worden gekeerd door George Cox op de doellijn.

Zeven minuten na rust ging Navarro in de fout door een overtreding te begaan op Saito. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük wees naar de stip en zag Van Crooij via de handschoen van Pandur binnenschieten: 2-1. Velázquez greep in en stuurde Erdogan en Embalo het veld in. Een minuut later had het alweer 2-0 kunnen staan, maar Tobias Lauritsen schoot maar net naast het doel. Aan de andere kant ging Embalo naar de grond en werd er tot woede van de Limburgers niet naar de stip gewezen. Burak Yilmaz kreeg daarop de gele kaart gepresenteerd. In de 82e minuut besliste Verschueren het duel met opnieuw een kopbal. De middenvelder trof doel in de verre hoek uit een vrije trap van Van Crooij.