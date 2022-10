Malen laat zich gelden met assist bij uiterst benauwde zege van Dortmund

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 20:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:43

Borussia Dortmund heeft zaterdagavond een belangrijke zege in de Bundesliga geboekt. De ploeg van trainer Edin Terzic bleef met hangen en wurgen overeind en won uiteindelijk met 1-2 op bezoek bij Eintracht Frankfurt dankzij treffers van Julian Brandt en Jude Bellingham. Donyell Malen wist zich in positieve zin te onderscheiden met een assist bij de openingstreffer. Door de overwinning wipt Dortmund over Frankfurt heen en komt het op drie punten van koploper Bayern München.

Dankzij een 0-0 gelijkspel tegen Manchester City verzekerde Dortmund zich dinsdagavond van de tweede plek in Groep G van de Champions League en dus van overwintering in het miljardenbal. Ten opzichte van dit duel voerde Terzic twee wijzigingen in zijn basiself door. Malen en Salih Özcan startten tegen Frankfurt vanaf het eerste fluitsignaal, hetgeen ten koste ging van Emre Can en Giovanni Reyna. De confrontatie met BVB was vooral speciaal voor Mario Götze. De aanvallende middenvelder werd in het verleden tweemaal landskampioen met de bezoekende ploeg.

De strijd werd in de eerste twintig minuten vooral op het middenveld uitgevochten, waardoor serieuze mogelijkheden schaars waren. Vervolgens brandde het duel echter in enkele minuten los. Brandt werd door Malen gevonden in het zestienmetergebied. De aanvallende middenvelder kon aannemen en passeerde Kevin Trapp met een droog schot door de benen: 0-1. Lang kon Dortmund alleen niet van de voorsprong genieten, want Kamada bracht de thuisploeg direct langszij met een diagonale schuiver vanaf een meter of twintig: 1-1.

Op slag van rust dacht Randal Kolo Muani Frankfurt op voorsprong te zetten, maar na een hachelijk moment bleef de gelijke stand toch op het scorebord staan. De spits gaf doelman Gregor Kobel het nakijken met een lob. Kolo Muani zag zijn inzet vervolgens op de binnenkant van de paal terug het veld in belanden, waarna Jesper Lindström er niet in slaagde om de rebound van dichtbij tot doelpunt te promoveren. Al kwam dit mede door een opzichtige en tevens onbestrafte duw van Karim Adeyemi. Het spel golfde ook in het tweede bedrijf op en neer en dit resulteerde al snel in de 1-2 van Jude Bellingham. De middenvelder werd gevonden door Youssoufa Moukoko en bleef hierna oog in oog met Trapp koel.

Dortmund beleefde voor rust al een hachelijk moment en zwijnde ook in de tweede helft meerdere malen. Zo wist Nico Schlotterbeck een inzet van Götze ternauwernood van de lijn te redden en moest Kobel zich met een puike redding onderscheiden toen de verdediger luttele seconden later zelf in de fout ging. Met enig geluk wist de sluitpost van Dortmund ook nog een doelpoging van Kolo Muani met zijn voeten te pareren.