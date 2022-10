Kluivert mag het vanaf het begin laten zien tegen De Jong en Barça

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 20:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:07

Xavi heeft de opstelling van Barcelona voor het LaLiga-duel met Valencia bekendgemaakt. De oefenmeester ruimt opnieuw een basisplaats in voor Frenkie de Jong, waardoor Gavi genoegen moet nemen met een plek op de bank. Bij Valencia krijgt Justin Kluivert ook het vertrouwen van zijn trainer Gennaro Gattuso. Het duel vangt om 21.00 uur aan in het Mestalla.

Barcelona moet na een rampzalige Champions League-campagne genoegen nemen met overwintering in de Europa League. De Catalanen wisten woensdagavond voorafgaand aan het treffen met Bayern München al dat uitschakeling in het miljardenbal een feit was en gingen vervolgens in eigen huis met 0-3 onderuit tegen der Rekordmeister. Ten opzichte van dit Champions League-duel wijzigt Xavi zijn basiself op drie posities.

Eric García vormt het hart van de defensie met Jules Koundé, waardoor Marcos Alonso vanaf de bank begint. Ook Jordi Alba keert terug in de basis. Dit gaat ten koste van Héctor Bellerín, Alejandro Balde start hierdoor als rechtsback. Xavi heeft ervoor gekozen om Pedri tot slot een linie naar achteren te halen. Hierdoor start Ansu Fati als linksbuiten en wordt Franck Kessié eveneens naar de bank verwezen. Pedri vormt een middenveld met De Jong en Sergio Busquets, die woensdag nog kon rekenen op een hevig fluitconcert nadat Xavi besloot om de routinier na een klein uur naar de kant te halen.

Aan de kant van Valencia heeft Gattuso een basisplaats ingeruimd voor Kluivert. De 23-jarige vleugelaanvaller mocht afgelopen weekend tegen Real Mallorca (1-2 verlies) ook al vanaf het eerste fluitsignaal starten en heeft het vertrouwen van zijn trainer ondanks de nederlaag weten te behouden.

Opstelling Valencia: Mamardashvili; Thierry, Gabriel, Cömert, Gayà; Guillamón, Foulquier, Almeida; Kluivert, Samuel Lino; Cavani

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Balde, Koundé, Eric García, Alba; Busquets, Pedri, F. de Jong; Dembélé, Ansu Fati; Lewandowski