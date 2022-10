Gehavend Juventus boekt dankzij gouden wissel derde zege op rij in Serie A

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 19:57 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:57

Juventus heeft zaterdagavond een benauwde zege geboekt bij Lecce. De ploeg uit Turijn had het lang lastig met de stugge thuisploeg, maar via Nicolò Fagioli, die zijn eerste doelpunt in de Serie A maakte, nam Juventus toch de drie punten mee naar huis: 0-1. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri stijgt daardoor naar een voorlopige zesde plaats, terwijl Lecce op de zeventiende plaats slechts twee punten boven de streep staat.

Juventus moest het doen zonder een elftal aan geblesseerde spelers, waaronder Dusan Vlahovic, Leandro Paredes en Bremer. Mede door de afwezigheid van de Braziliaan stond Federico Gatti centraal achterin opgesteld, terwijl Leonardo Bonucci bankzitter was. Ook had Allegri een basisplaats in huis voor onder meer de negentienjarige Matias Soulé, die in het met 4-3 verloren Champions League-duel met Benfica nog een goede indruk achterliet. Voormalig Ajacied Arkadiusz Milik kreeg de voorkeur in de spits, waardoor Moise Kean begon als reserve.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Italiaans international zag zijn ploeg een bijzonder lastige eerste helft hebben. La Vecchia Signora wist lange tijd geen raad met het verdedigende spel van Lecce. Juan Cuadrado was met zijn voorzetten nog wel dreigend, maar veel meer dan dat zou het niet worden. De Colombiaan probeerde het even voor het half uur met een schot, dat ver naast ging. Een paar minuten later probeerde Adrien Rabiot het eveneens met een schot. zonder dat Wladimiro Falcone daar een grote inspanning voor hoefde te leveren. Rabiot werd een paar minuten voor rust een stuk dreigender, maar zijn kopbal richting de rechterhoek kon fraai worden gekeerd door Falcone.

Na rust wisselde Allegri aanvallend door Weston McKennie te vervangen voor Fagioli. De invaller zag Gatti het proberen met een kopbal uit een vrije trap, die gekeerd kon worden door Falcone. Na ruim een uur spelen bracht Allegri Kean in het veld en dat leek Juventus een boost te geven. Eerst was Milik gevaarlijk met een schot dat door uitblinker Falcone kon worden gekeerd, waarna Kean zijn kopbal rakelings naast zag gaan. Ruim vijf minuten later was het dan toch raak voor de bianconeri. Samuel Iling vond Fagioli in het zestienmetergebied, waarna hij de bal fraai in de rechterbovenhoek krulde: 0-1. Lecce, dat tot dan toe niet aan aanvallen dacht, moest opeens naar voren en kwam twee minuten voor tijd bijzonder dichtbij via Morten Hjulmand. De Deen kreeg de bal voor zijn voeten na een afgeslagen hoekschop en zocht de verre hoek, maar vond de paal.