Rangers tankt zelfvertrouwen drie dagen voor bezoek van Ajax en wint ruim

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 19:55 • Rian Rosendaal

Rangers lijkt klaar voor het bezoek van Ajax, dinsdagavond op Ibrox. Het elftal van manager Giovanni van Bronckhorst kende zaterdag een stroeve start tegen Aberdeen, maar uiteindelijk werd door de titelkandidaat in de Schotse Premier League met 4-1 gewonnen. Rangers nadert koploper en stadgenoot Celtic tot op een punt, al komen the Bhoys zondagmiddag pas in actie tegen Livingston.

Na het teleurstellende 1-1 gelijkspel tegen Livingston en de 3-0 nederlaag tegen Napoli in de Champions League snakte Rangers naar een overwinning. Aberdeen had daar in de beginfase geen boodschap aan. De bezoekers kwamen via Connor Barron aan de leiding na ruim twintig minuten spelen in Glasgow. De thuisclub kreeg nog een tik door het vroeg uitvallen van de geblesseerde Ridvan Yilmaz. Rangers herpakte zich echter en nog voor rust werd de achterstand omgebogen in een 2-1 voorsprong. Antonio Colak (27ste minuut) en John Lundstram (blessuretijd) waren de doelpuntenmakers.

Rangers had de smaak te pakken en na rust kwam de voorsprong niet meer in gevaar. Zes minuten na de hervatting was Aberdeen-doelman Kelle Roos kansloos op een kopbal van James Tavernier. De rechtsback had ook zijn tweede van de middag kunnen maken, ware het niet dat zijn strafschop tegen de paal terechtkwam. Het vierde doelpunt van Rangers kwam er alsnog in de 85ste minuut. De ingevallen Alfredo Morelos verzorgde het slotakkoord op Ibrox: 4-1.

Voor Van Bronckhorst en zijn elftal gaat de focus op het bezoek van Ajax. Het zal een heel zware klus worden voor Rangers, want alleen een overwinning met meer dan vier doelpunten verschil volstaat voor een vervolg als nummer drie in de Europa League. Bij elk ander resultaat behoudt Ajax de derde plaats in de poule en is het Europese avontuur van de Schotse grootmacht al voor de winterstop een feit. In september was Rangers kansloos tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA: 4-0.