Beelden: Diego Costa krijgt kortsluiting en deelt rake kopstoot uit: direct rood

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 19:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:31

Diego Costa heeft zich zaterdagmiddag van zijn slechtste kant laten zien. In de 95ste speelminuut gaf de spits van Wolverhampton Wanderers een kopstoot aan Ben Mee van Brentford. Na het bekijken van de videobeelden gaf scheidsrechter Robert Madley een directe rode kaart aan de 24-voudig Spaans international. Analyticus John van 't Schip kan in de studio van Viaplay zijn ogen nauwelijks geloven.

In de 95ste speelminuut gaf het scorebord een 1-1 tussenstand aan toen Diego Costa plotseling kortsluiting kreeg. De spits leek zwaar gefrustreerd en gaf, terwijl de aanval nog doorliep, een kopstoot aan Mee, die direct naar de grond ging. Hoewel het incident arbiter Madley in eerste instantie ontging, werd hij door de videoscheidsrechter naar het scherm geroepen. Na het bekijken van de videobeelden was Madley overtuigd en gaf hij Costa direct rood. In de laatste minuten wist Brentford de overtalsituatie niet meer uit te buiten en bleef de 1-1 stand tot het laatste fluitsignaal staan.

?? Andermaal kortsluiting bij Diego Costa "Ja dit is echt super dom. Je weet dat de VAR er is." #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/7JIEBYdNPg — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 29, 2022

"Dit is echt, echt superdom", concludeert Van 't Schip terwijl hij naar de opmerkelijke actie van Costa kijkt. "Ik bedoel: je weet dat de VAR er is en dit is gewoon een honderd procent kopstoot. Daarna gaat hij ook nog bij de scheidsrechter protesteren. Onvoorstelbaar dat Wolverhampton hem heeft teruggehaald, want hij kan niet eens meer lopen", aldus de analist.