Unibet: een boosted odd van 2.75 voor een goal van Xavi Simons!

Zondag, 30 oktober 2022 om 07:00 • Rian Rosendaal

PSV boekte donderdagavond een indrukwekkende 2-0 overwinning op Arsenal in de groepsfase van de Europa League. Drie dagen later volgt de volgende thuiswedstrijd, ditmaal in de Eredivisie tegen NEC. Wint het elftal van Ruud van Nistelrooij voor de tweede keer op rij in het Philips Stadion? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de thuiswedstrijd van PSV.

Xavi Simons was in de ontmoeting met Arsenal de grote man bij PSV. De aanvaller was constant een plaag voor de Londense verdediging en zag tot zijn teleurstelling een doelpunt worden afgekeurd wegens buitenspel. Joey Veerman en Luuk de Jong scoorden wel, waardoor de drie punten in Eindhoven bleven. Na afloop ging het in de Nederlandse en Engelse media voornamelijk over de uitblinkende Simons, die louter complimenten kreeg voor zijn spel tegen Arsenal.

NEC zag maar liefst acht van de laatste negen wedstrijden in de Eredivisie eindigen in een gelijkspel. De Nijmeegse club won pas eenmaal in elf optredens in de competitie. Daarnaast werd pas twaalf keer gescoord door NEC. Geen al te beste statistieken voorafgaand aan het bezoek aan titelkandidaat PSV. In de slotfase van afgelopen seizoen wisten de Eindhovenaren thuis met 3-2 te winnen van de opponent van zondag.

Na het meesterlijke optreden tegen Arsenal van donderdag zal in PSV-kringen alle aandacht zondag weer uitgaan naar Simons. De middenvelder annex aanvaller staat op acht doelpunten in de Eredivisie en zal graag zo snel mogelijk de dubbele cijfers willen bereiken. Daarnaast is het de vraag of Van Nistelrooij de weer fitte De Jong een basisplaats gunt tegen NEC. Het eerste fluitsignaal in Eindhoven klinkt om 14.30 uur.

