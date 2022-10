Lionel Messi onderstreept bloedvorm met afstandsschot en waanzinnige assist

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 18:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:12

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond een nipte overwinning geboekt in de Ligue 1. Op het Parc des Princes was het team van trainer Christophe Galtier met 4-3 te sterk voor Troyes AC. Een hoofdrol was weggelegd voor Lionel Messi, die met een raak afstandsschot en een fenomenale assist een belangrijk aandeel had in twee doelpunten. Neymar, Kylian Mbappé en Carlos Soler kwamen eveneens tot scoren.

Galtier voerde meerdere wijzigingen door ten opzichte van het gewonnen Champions League-duel met Maccabi Haifa (7-2). Achterin moest Marquinhos plaatsmaken voor Presnell Kimbembe en Nordi Mukiele kreeg de voorkeur boven Achraf Hakimi. Op het middenveld kreeg Carlos Soler de kans om zich vanaf het eerste fluitsignaal te laten zien, terwijl Marco Verratti terugkeerde ten koste van Fabián Ruiz. De voorhoede bleef intact: Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar moesten voor de doelpuntenproductie zorgen.

?????????? ????? De Argentijn geraakt meer en meer in bloedvorm richting het WK ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGESTAC pic.twitter.com/2wZd7iCcza — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 29, 2022

PSG begon zeer ongeconcentreerd aan de ontmoeting, want in de derde speelminuut kwam Troyes al op een 0-1 voorsprong. De Parijse defensie slaagde er niet in de bal uit de eigen zestien te werken en Mama Baldé werd plotseling in stelling gebracht. De spits volleerde ineens en schoot raak in het dak van het doel. Halverwege het eerste bedrijf maakte de thuisploeg de achterstand ongedaan, toen Carlos Soler op aangeven van Neymar de 1-1 aantekende. Zeven minuten na rust kwam Troyes opnieuw op voorsprong.

Baldé ontving ter hoogte van de penaltystip een pass van Wilson Odobert en mocht in alle vrijheid draaien. Met een bekeken schuiver vond de spits vervolgens de benedenhoek: 1-2. Lang konden de bezoekers niet genieten van de voorsprong, want Messi zorgde drie minuten later al voor de gelijkmaker. Op circa 25 meter van het doel kreeg de Argentijn de tijd om uit te halen en deed dat op magistrale wijze: 2-2. Na een uur spelen was Messi wederom belangrijk: ditmaal had hij een prachtige steekpass in huis op Neymar, die van dichtbij en op koelbloedige wijze afrondde: 3-2.

Voorsprong! Dit keer is Lionel Messi de aangever en Neymar de afmaker. PSG leidt voor het eerst vandaag tegen Troyes ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGESTAC pic.twitter.com/7BRm6kcVI1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 29, 2022

PSG leek de wedstrijd in het slot te gooien toen Mbappé een kwartier voor tijd een strafschop benutte, maar toch zorgde Troyes nog voor spannende slotminuten. In de 88ste speelminuut zette Ante Palaversa op aangeven van Renaud Ripart de 4-3 op het scorebord, al kwam de Parijse zege niet meer serieus in gevaar.

En het is weer gelijk ?? Niet Messi, niet Neymar, niet Mbappé, maar Carlos Soler is de man die het doet voor PSG ??#ZiggoSport #Ligue1 #ESTACPSG pic.twitter.com/db22LM2Xjk — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 29, 2022