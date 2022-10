Atlético Madrid blameert zich; Spanje verliest beoogde eerste spits op WK

Zaterdag, 29 oktober 2022

Atlético Madrid heeft in LaLiga een late nederlaag moeten slikken bij Cádiz CF. Dankzij twee doelpunten van invaller João Felix werd een 2-0 achterstand nog wel hersteld, maar diep in blessuretijd ging het alsnog mis: 3-2. Bij de Madrilenen viel Álvaro Morata al na tien minuten uit met een enkelblessure, waardoor het WK voor hem een utopie lijkt te zijn geworden. De ploeg van trainer Diego Simeone kan de derde plaats in LaLiga nu verliezen aan Real Sociedad, terwijl Cádiz, dat tegen degradatie strijdt, klimt naar de achttiende plek.

Al na dertig seconden spelen nam de thuisploeg de voorsprong. Een aanval over de linkerkant van het veld kon uiteindelijk door Theo Bongonda worden binnengelopen. De spits, die jarenlang furore maakte bij KRC Genk, zag Morata acht minuten later na een duel last hebben van een enkelblessure. De spits moest vervangen worden door Matheus Cunha en zal vrezen dat het WK voor hem te vroeg zal komen. Saúl Ñíguez probeerde het in het kansarme eerste bedrijf nog met een schot, dat kon worden gered door de doelman van de thuisploeg. Ruben Sobrino kreeg namens de thuisploeg de grootste kans van de eerste helft, maar hij stuitte van dichtbij op Jan Oblak.

Na rust had Ángel Correa voor de gelijkmaker kunnen zorgen, maar doelman Jeremias Ledesma had een puike reflex in huis. Grote kansen bleven lange tijd uit, maar in de 81e minuut was het dan toch raak voor de thuisploeg. Na een fraaie counteraanval wist Alex Fernández de bal via de onderkant van de lat raak te schieten. Toch gaf Atlético niet op en wist Félix voor de aansluitingstreffer te zorgen, nadat de Portugees vlak voor het doel binnen kon tikken. De invaller was even later wederom zijn gewicht in goud waard, nadat hij met een afstandsschot voor de 2-2 zorgde. Nadat Félix naliet een hattrick te maken, was Sobrino aan de ander kant wel trefzeker. Met zijn buik passeerde hij Oblak.

Een hele pijnlijke week voor Atlético Madrid

