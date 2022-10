Bentancur voltooit meesterlijke comeback Tottenham Hotspur in minuut 92

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 18:01 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:33

Tottenham Hotspur heeft zaterdagmiddag een bijzonder knappe overwinning weten te boeken bij AFC Bournemouth. De ploeg van trainer Antonio Conte stond met 2-0 achter, maar wist in blessuretijd toch nog te winnen dankzij een treffer van Rodrigo Bentancur: 2-3. Daardoor staat Tottenham op de derde plek in de Premier League en staat het twee punten voor op nummer vier Newcastle United, dat een 4-0 overwinning op Aston Villa boekte.

AFC Bournemouth - Tottenham Hotspur 2-3

Al in de derde minuut kwam de thuisploeg bijna op voorsprong. Uit een hoekschop wist Kieffer Moore tot een kopbal te komen, die maar net over het doel van Hugo Lloris vloog. Bournemouth kwam na een vlotte counteraanval in de 22e minuut op voorsprong. Marcus Tavernier ontsnapte aan de rechterkant en vond voor het doel de volledig ongedekte Moore, die met binnenkant rechts de bal in de verre hoek plaatste: 1-0. Tien minuten voor rust ging het beter lopen voor the Spurs, dat daarvoor met name verdedigend kwetsbaar was. Eerst vereiste een schot van Oliver Skipp een redding van Mark Travers, waarna de doelman van Bournemouth zag hoe een van zijn verdedigers de voorzet van Heung-min Son op de paal deed belanden. In blessuretijd was Son wederom dicht bij de gelijkmaker, maar wederom was Travers alert.

Na rust ging Tottenham door met aanvallen en ging een schot van Ben Davies rakelings langs de paal. Een paar minuten later was het aan de andere kant wel raak. Een fraaie voorzet van Adam Smith belandde op het hoofd van de induikende Moore, die via de lat raak kopte: 2-0. Het antwoord van Tottenham liet echter niet lang op zich wachten. Pierre-Emile Højbjerg had een mooie pass in huis op Ryan Sessegnon, die via de binnenkant van de paal raakschoot: 2-1. Met zo'n twintig minuten te gaan kwamen de Noord-Londenaren op gelijke hoogte, toen een hoekschop van Son tot doelpunt kon worden gepromoveerd door Davies: 2-2. De ploeg van trainer Antonio Conte bleef het proberen en kreeg veel hoekschoppen. In de slotfase zorgde Rodrigo Bentancur voor de verlossing. De Uruguayaan knalde het leer van dichtbij hard in het dak van het doel: 2-3.

???? Bentancur doet het voor Tottenham! In de 93e minuut voorkomt Ruben Bentancur puntverlies voor 'The Spurs' op bezoek bij Bournemouth. De drie punten gaan mee naar Londen. #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/E4kXwdH2Yy — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 29, 2022

Newcastle United - Aston Villa 4-0

Callum Wilson tekende namens de thuisploeg voor het eerste gevaar van de wedstrijd. De spits, die de geblesseerde ex-Willem II'er Alexander Isak verving, zag zijn kopbal maar net over gaan. Na een kleine twintig minuten probeerde Joelinton het, maar hij zag Emiliano Martínez knap redding brengen. De doelman van Aston Villa moest even later gewisseld worden, nadat hij een knie tegen zijn gezicht kreeg en zichtbaar beduusd was. De Argentijn speelde eerst nog een kwartier door, maar moest toen toch echt vervangen worden. Reservedoelman Robin Olsen moest toezien hoe de thuisploeg diep in blessuretijd van de eerste helft een strafschop kreeg, nadat Ashley Young hands maakte. Wilson schoot zijn buitenkansje door het midden raak: 1-0.

De Engelsman dacht er nog dieper in blessuretijd zelfs 2-0 van te maken, ware het niet dat zijn doelpunt werd afgevlagd wegens buitenspel. Na rust nam Newcastle het goede gevoel uit de eerste helft mee het veld op en dat leidde in de 57e minuut tot de 2-0. Een voorzet van Kieran Trippier kon worden binnengeknikt door Wilson, die zo zijn tweede doelpunt van de middag maakte. Drie minuten later was het duel helemaal beslist. Nadat Wilson naliet zijn derde doelpunt te maken, was Joelinton in de rebound wel trefzeker: 3-0. The Villains werden overlopen en moesten toezien hoe Miguel Almirón voor de 4-0 zorgde, nadat hij via een afstandsschot op fraaie wijze zijn naam op het scorebord zette.