Twee eigen doelpunten typeren zeer pijnlijke 4-1 nederlaag van Chelsea

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 17:54 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:08

Chelsea heeft in de Premier League een pijnlijke nederlaag geleden. De Londenaren verloren met 4-1 op bezoek bij Brighton & Hove Albion, de voormalig werkgever van manager Graham Potter. Halverwege stond Chelsea met 3-0 achter, mede door twee eigen doelpunten. Vlak na rust deed Kai Havertz nog iets terug namens the Blues, maar Pascal Groß besliste het duel uiteindelijk. Door de nederlaag kan Chelsea zondag op de ranglijst worden gepasseerd door nummer zes Manchester United. Brighton klimt ondertussen naar de zevende plek.

Bij Chelsea, dat dinsdag in de Champions League met 1-2 wist te winnen van Red Bull Salzburg, stonden ten opzichte van dat duel twee andere spelers aan de aftrap. Mason Mount en Ruben Loftus-Cheek mochten het tegen Brighton vanaf de eerste minuut laten zien, wat ten koste ging van Pierre-Emerick Aubameyang en Jorginho. Laatstgenoemden begonnen op de bank, net als Hakim Ziyech. Aan de kant van Brighton ontbrak Joël Veltman, die vorige week tegen Manchester City (3-1 nederlaag) uitviel met een blessure.

Nog voor het verstrijken van de vijfde speelminuut opende Brighton al de score. Dankzij een uitstekende pass van Kaoru Mitoma kwam Leandro Trossard oog in oog met doelman Kepa Arrizabalaga, die met een bekeken stift verschalkt werd: 1-0. De voorsprong werd tien minuten later al verdubbeld, toen Loftus-Cheek op onfortuinlijke wijze zijn eigen doelman passeerde. De derde treffer incasseerde Chelsea op slag van het rustsignaal. Ditmaal was Trevoh Chalobah de ongelukkige: de centrumverdediger versloeg Kepa eveneens onbedoeld in een poging een pass te onderscheppen: 3-0.

Vroeg in de tweede helft kopte Havertz op aangeven van Conor Gallagher de 3-1 binnen. In de fase daarna hadden de bezoekers het meeste balbezit, maar tot echt grote kansen leidde dat aanvankelijk niet. Pas twintig minuten voor tijd was de ingevallen Aubameyang met een schot dicht bij de aansluitingstreffer, maar doelman Robert Sánchez bracht redding. Tien minuten voor tijd mocht Ziyech nog invallen, maar ook hij wist geen kansen te creëren. In de blessuretijd maakte Groß uit de rebound ook nog de 4-1. Daarmee was het drama compleet voor Chelsea, dat na twee gelijke spelen in de voorgaande twee competitieduels de eerste Premier League-nederlaag sinds eind augustus leed.