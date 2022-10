De Ligt grijpt naar hamstring en druipt halverwege duel met acht goals af

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 17:35 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:03

Bayern München heeft zaterdagmiddag een klinkende overwinning geboekt in de Bundesliga. In eigen huis was het team van Julian Nagelsmann een aantal maten te groot voor 1. FSV Mainz: 6-2. Een grote domper voor der Rekordmeister was het uitvallen van Matthijs de Ligt, die zich halverwege met hamstringklachten moest laten vervangen.

Nagelsmann besloot geen enkele wijziging door te voeren in de basiself ten opzichte van het gewonnen Champions League-duel met Barcelona (0-3). Dat betekende dat De Ligt naast Dayot Upamecano opnieuw een basisplek kreeg in het hart van de defensie, terwijl Noussair Mazraoui invulling gaf aan de rechtsbackpositie. Ryan Gravenberch moest genoegen nemen met een plek op de bank. Bij de bezoekers startte Delano Burgzorg als wissel, al werd hij een kwartier voor tijd nog wel binnen de lijnen gebracht.

Al vroeg in de wedstrijd zat Bayern op rozen. Aan de rechterkant werd Sadio Mané aangespeeld en hij legde de bal breed op Serge Gnabry. Van dichtbij kon de aanvaller de 1-0 én zijn vijftigste treffer in het shirt van Bayern aantekenen. De 2-0 kwam op naam van Jamal Musiala, die de bal terugkreeg na een kaats van Eric Maxim Choupo-Moting en de bal in de linkerbenedenhoek schoof: 2-0. Na een half uur spelen had Mainz de aansluiting kunnen vinden. Jonathan Burkardt was sneller dan De Ligt en dacht van dichtbij af te ronden, maar de spits raakte de lat. Uit de rebound was ook Lee Jae-sung onfortuinlijk: de Zuid-Koreaan raakte de paal.

Op slag van het rustsignaal bouwde Bayern de voorsprong verder uit. Arbiter Felix Zwayer kende Sadio Mané, na het bekijken van de videobeelden, een strafschop toe, daar hij hard onderuitgehaald werd in de zestien. Hoewel de buitenspeler in eerste instantie miste, schoot hij wél raak uit de rebound: 3-0. Kort daarna miste ook Mainz een strafschop. Doelman Sven Ulreich verwerkte de inzet van Burkhardt vanaf elf meter met een katachtige reactie tot hoekschop, al moest de sluitpost vervolgens alsnog incasseren. Uit de corner vanaf rechts knikte Silvan Widmer binnen: 3-1.

De amusementswaarde lag in het tweede bedrijf bepaald niet lager, behalve voor De Ligt. De centrumverdediger moest zich in de rust laten vervangen door Benjamin Pavard vanwege hamstringklachten. Na een uur spelen verzorgde Leon Goretzka de 4-1 op aangeven van Mané, terwijl Mathys Tel drie minuten na zijn invalbeurt de 5-1 maakte. Mainz deed nog wel wat terug na een gruwelijke blunder van Ulreich, die de bal op de rand van de zestien pardoes verspeelde. Burgzorg nam over en bediende doelpuntenmaker Marcus Ingvartsen: 5-2. Het slotakkoord was voor Choupo-Moting, die de 6-2 eindstand op het scorebord zette.