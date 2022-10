Nederlanders gaan met Bayer Leverkusen onderuit bij RB Leipzig

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 17:22 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:56

RB Leipzig heeft in de Bundesliga zonder al te veel problemen gewonnen van Bayer Leverkusen. In eigen huis werd het 2-0. De doelpunten kwamen op naam van Christopher Nkunku en Timo Werner. De ploeg van trainer Marco Rose klimt door de zege naar de vijfde plaats in de Bundesliga, terwijl Leverkusen zestiende staat.

Rose koos voor vier andere namen in de basisopstelling ten opzichte van het Champions League-duel met Real Madrid (3-2 winst) van afgelopen dinsdag. Zo werd doelman Janis Blaswich vanwege een kuitblessure vervangen door Ørjan Nyland en begon Josko Gvardiol, maker van de 1-0 tegen Real, op de bank. Timo Werner, dinsdag nog als invaller trefzeker, begon wél in de basis. Bij Leverkusen begonnen Nederlanders Daley Sinkgraven (voor de tweede keer dit seizoen) en Timothy Fosu-Mensah (voor het eerst dit seizoen) in de basis, terwijl Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong genoegen moesten nemen met een plek op de bank.

Het duurde even voordat het duel op gang kwam. Na twintig minuten leek het eerste gevaar zich aan te dienen toen Nkunku werd diep gestuurd, maar hij wist uiteindelijk niet af te rekenen met tegenstanders Edmond Tapsoba en Robert Andrich. Ruim tien minuten later brak Nkunku alsnog de ban, door een vrije trap van Dominik Szoboszlai geheel vrijstaand binnen te koppen: 1-0. Grote mogelijkheden voor Leverkusen bleven ondertussen uit in de eerste helft.

Nadat Frimpong aan het begin van de tweede helft Fosu-Mensah verving, was Leipzig tot twee keer toe dicht bij de 2-0. Eerst redde doelman Lukáš Hrádecký op een schot van Szoboszlai, waarna Amadou Haidara uit een corner naast schoot. Later in de tweede helft was Leverkusen via Sinkgraven voor het eerst dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schot werd gekeerd door Nyland. Nadat Werner na ruim een uur spelen Hradecky niet wist te passeren, maakte de Duitser in de 83ste minuut alsnog de 2-0. Haidara stuurde hem diep, waarna Werner oog in oog met de Finse doelman niet faalde. Daarmee was het duel beslist.