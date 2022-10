Osimhen en Kvaratskhelia blinken uit bij probleemloze zege koploper Napoli

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 16:50 • Sam Vreeswijk

Napoli heeft de koppositie in de Serie A probleemloos verstevigd. In eigen huis was de ploeg van trainer Luciano Spalletti met 4-0 te sterk voor Sassuolo. Victor Osimhen maakte een hattrick, terwijl Khvicha Kvaratskhelia met een doelpunt en twee assists ook belangrijk was voor i Partenopei. Sassuolo eindigde het duel met tien man, als gevolg van een tweede gele kaart voor Armand Laurienté in de 84ste minuut. Door de zege staat Napoli nu zes punten boven nummer twee AC Milan, dat nog wel een duel tegoed heeft. Sassuolo blijft voorlopig negende.

Bij de thuisploeg waren er in de opstelling zes wijzigingen ten opzichte van het Champions League-duel met Rangers (3-0 winst) van afgelopen woensdag. Zo moesten onder meer doelpuntenmakers Giovanni Simeone en Leo Skiri Østigård genoegen nemen met een plek op de bank. Hun plek werd ingenomen door respectievelijk Osimhen en Juan Jesus. Ook voor voormalig PSV’er Hirving Lozano was er een basisplaats. Bij Sassuolo begon voormalig Spartaan Abdou Harroui op de bank.

De eerste serieuze aanval van Napoli leverde meteen een doelpunt op. Een voorzet van Giovanni Di Lorenzo werd met het hoofd verlengd door Kvaratskhelia, waarna Osimhen bij de tweede paal kon binnentikken. Nadat Napoli-back Mário Rui (zijn lob werd op de lat getikt door doelman Andrea Consigli) en Sassuolo-spits Andrea Pinamonti (schot net naast) het nalieten om de tweede treffer van de wedstrijd te maken, was het via opnieuw Osimhen alsnog raak. Kvaratskhelia legde de bal vanaf de achterlijn terug op de Nigeriaan, die simpel voor de 2-0 zorgde. Nog voor rust lag ook de derde Napolitaanse treffer erin: Kvaratskhelia rondde fraai af na een hoge diepe bal van Rui.

In de tweede helft liet Napoli de touwtjes wat meer vieren, wat een aantal mogelijkheden voor Sassuolo opleverde. Met name Pinamonti en Davide Frattesi kregen de kans om de 3-1 te maken, maar beide keren bracht doelman Alex Meret redding. Aan de andere kant van het veld was het nog wel een keer raak, toen Osimhen na een fout van Sassuolo alleen op doelman Consigli af kon gaan en met een lob voor de 4-0 zorgde. Dat was ook de eindstand, waarmee Napoli vertrouwen tankt richting het Champions League-treffen met Liverpool van komende dinsdag op Anfield.