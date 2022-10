‘Topclub meldt zich na mislukte onderhandelingen wederom voor Depay’

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 19:06 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:06

Juventus gaat in de winterse transferperiode een nieuwe poging wagen om Memphis Depay binnen te halen, zo meldt de Spaanse sportkrant Sport. Geheel verrassend is dat nieuws niet te noemen, daar de spits van het Nederlands elftal afgelopen zomer ook al in de nadrukkelijke belangstelling stond van de club uit Turijn. Depay twijfelde toen echter dusdanig lang, dat la Vecchia Signora doorschakelde en koos voor Arkadiusz Milik.

De voormalig Ajacied doet het met vijf doelpunten tot nu toe verdienstelijk in Noord-Italië. Milik wordt echter voor een seizoen gehuurd van Olympique Marseille, waardoor het onwaarschijnlijk lijkt dat hij volgend seizoen ook het shirt van Juventus zal dragen. De club van trainer Massimiliano Allegri ziet vanwege het sportief zware seizoen graag meer aanvallende versterkingen komen en zou de gestaakte onderhandelingen met Barcelona en Depay na het WK willen hervatten. In Catalonië lijkt er weinig toekomst voor Depay te zijn. De van een hamstringblessure herstellende Moordrechter kent concurrentie van onder meer Robert Lewandowski, die geldt als de onbetwiste nummer een in de spitspositie.

Barcelona-trainer Xavi zou in januari nieuwe spelers willen verwelkomen, maar om dat te realiseren zal de club eerst moeten verkopen. Vanwege Depay's rol op het tweede plan zou Barcelona openstaan voor hernieuwde onderhandelingen met Juventus. De Italianen kennen op sportief vlak een dramatisch seizoen. Zo staat de club slechts achtste in de Serie A en lijkt de titel, mede door een ontketend Napoli, een utopie te zijn. Ook in de Champions League heeft de club betere tijden gekend. Na de 4-3 nederlaag bij Benfica resteert voor Juventus slechts de strijd met Maccabi Haifa om plaats drie. Daarvoor zal Juventus in het laatste groepsduel, gezien de eerdere 2-0 nederlaag in Israël, wel een beter resultaat moeten zien te halen dan de ploeg uit Haifa.

Sport maakte tien dagen geleden ook al melding van interesse van Galatasaray in Depay. De Turkse topclub zou zijn situatie nauwlettend in de gaten houden en in de winterse transferwindow een poging willen wagen voor de tachtigvoudig international. Mocht die transfer doorgang vinden, zal Depay concurrentie ondervinden van onder meer Mauro Icardi. Tot de transferwindow in januari opent, heeft Depay echter andere zorgen aan zijn hoofd. De spits liep in het Nations League-duel met Polen (0-2 winst) een hamstringblessure op en is daar nog altijd niet van hersteld. Wel gaf Xavi aan de Nederlander voor het duel met Almería op 5 november terug te verwachten. Na dat duel volgt nog de wedstrijd tegen Osasuna, waarna LaLiga eind december, na het WK, wordt hervat.