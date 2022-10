De Bruyne schiet vrije trap op fenomenale wijze in kruising voor winnend City

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 15:29 • Mart van Mourik • Laatste update: 15:36

Manchester City heeft zaterdagmiddag een nipte overwinning geboekt in de Premier League. Op bezoek bij Leicester City was het team van manager Josep Guardiola met 0-1 te sterk. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Kevin De Bruyne, die enkele minuten na rust een vrije trap op fenomenale wijze in de kruising schoot. Dankzij de driepunter gaan the Citizens voorlopig aan kop in de Premier League, al kan Arsenal de eerste plek nog heroveren als het zondag weet te winnen van Nottingham Forest.

Guardiola wijzigde zijn elftal op meerdere plekken ten opzichte van het Champions League-duel met Borussia Dortmund (0-0). De belangrijkste afwezige aan de zijde van City was Erling Braut Haaland, die afgelopen dinsdag een tik op zijn voet kreeg en niet op tijd hersteld was voor de ontmoeting met Leicester. Julián Álvarez verving de Noor in de spitspositie. Verder bestond ook het hart van de verdediging uit andere namen: Nathan Aké moest plaatsmaken voor Aymeric Laporte, terwijl John Stones ditmaal de voorkeur kreeg boven Rúben Dias.

?? KING KEVIN! ?? Wat een fenomenale vrije trap van Kevin de Bruyne! Hij zet Manchester City op een 0-1 voorsprong tegen Leicester City. ?? https://t.co/nsrx6czf2E#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/8Ie2twWmdI — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 29, 2022

Het werd al snel duidelijk dat Haaland enorm gemist werd door de ploeg van Guardiola. Leicester besloot, niet geheel onverwacht, de bus te parkeren, waardoor City zich maar moeizaam door vijandige defensie kon spelen. Aan balbezit absoluut geen gebrek voor de bezoekers, maar het ontbrak onder meer De Bruyne, Bernardo Silva en Álvarez aan scherpte rond het zestienmetergebied. Het enige schot op doel van Leicester voor het rustsignaal kwam van de voet van Harvey Barnes, al kon zijn inzet gepakt worden door doelman Ederson Moraes.

De amusementswaarde voor de neutrale toeschouwer nam in de openingsfase van de tweede helft direct toe. Na een overtreding op Jack Grealish op circa 25 meter van het vijandige doel mocht De Bruyne aanleggen voor een vrije trap. De aanvallende middenvelder raakte de bal perfect en liet doelman Danny Ward volkomen kansloos: 0-1. Enkele minuten later had Leicester de gelijkmaker kunnen aantekenen. James Maddison bediende vanuit een hoekschop Youri Tielemans, die snoeihard volleerde maar zag hoe Ederson de bal tegen de lat tikte. In het restant van de wedstrijd braken beide teams nog enkele keren gevaarlijk uit; aan de stand op het scorebord kwam echter geen verandering meer.