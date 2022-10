Ten Hag besteedt aanzienlijk deel van persmoment aan toekomst Van de Beek

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 15:15 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 15:40

Erik ten Hag heeft zich vrijdag op de persconferentie van Manchester United in aanloop naar het competitieduel met West Ham United complimenteus uitgelaten over Donny van de Beek. De 25-jarige middenvelder maakte donderdag in het Europa League-duel met Sheriff Tiraspol (3-0 zege) na lang blessureleed zijn rentree, en Ten Hag is van plan om Van de Beek de komende periode meer speeltijd te geven.

Van de Beek kwam in de 79ste minuut binnen de lijnen als vervanger van Alejandro Garnacho. Enkele minuten later zag hij Cristiano Ronaldo de 3-0 maken, waarna de voormalig Ajacied zelf ook nog had kunnen scoren. Hij gleed de bal na een voorzet van Marcus Rashford echter naast. Het waren voor Van de Beek de eerste speelminuten sinds eind augustus. In de tussenliggende twee maanden miste hij alle wedstrijden vanwege een blessure.

Ten Hag is blij dat hij donderdag weer een beroep kon doen op Van de Beek, vertelt hij op de persconferentie. “Hij is er lang uit geweest. Ik ben blij dat ik hem en Harry Maguire minuten heb kunnen geven, want ze hebben speeltijd nodig om in vorm te raken en we hebben ze de komende weken nodig.” Ook over het spel van de middenvelder uit Nijkerkerveen was de manager van the Red Devils te spreken. “Hij bewoog zich goed tussen de linies.”

Als Van de Beek in de afgelopen maanden niet geblesseerd was geweest, had Ten Hag hem vaker een kans gegeven. “Als je het seizoen analyseert, dan zou hij, als hij beschikbaar was geweest, zijn kansen hebben gekregen. We hebben doelpunten nodig en ik weet dat Donny heel goed is in het kiezen van positie om doelpunten te maken, maar hij kan ook uitstekend omschakelen”, besloot de manager lovend.