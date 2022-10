Mishandelingen in familievak zorgen voor nieuw dieptepunt: ‘Absoluut schande’

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 13:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:20

NAC Breda heeft zijn excuses aangeboden voor de ongeregeldheden na de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch (3-2). Supporters wisten een hek te forceren en uit het uitvak te breken. In het naastgelegen familievak vonden vervolgens mishandelingen plaats. NAC neemt in een statement afstand van de wanordelijkheden en zegt de raddraaiers aan te pakken. "Dit is absoluut een schande en NAC-onwaardig."

NAC beleefde een frustrerende avond op bezoek bij Den Bosch en verloor de Brabantse derby met 3-2. De ploeg van trainer Robert Molenaar kwam nog wel terug van een 3-0 achterstand, maar kon een nederlaag niet voorkomen. Na afloop van het duel liep het vervolgens uit de hand. "De regie van ESPN heeft dit uit beeld gehouden, maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor hetgeen zich hier heeft afgespeeld. Een groot deel van de aanwezige NAC-supporters heeft zich gisterenavond al uitgesproken tegen deze nutteloze en schandalige acties", luidt de reactie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"We willen benadrukken dat geen enkele vorm van vernieling en geweld geaccepteerd wordt binnen onze club. Er lijkt een trend te zijn ontstaan onder voetbalclubs, iets waar wij als collectief afstand van moeten nemen. NAC heeft de beelden van de beveiligingscamera’s in en rondom het stadion opgevraagd en zal de betrokkenen keihard aanpakken. Dit hoort niet thuis bij onze mooie club. Dit maakt het voetbal kapot. Wij zullen er alles aan doen deze steeds vaker voorkomende vorm van geweld en vernielingen tegen te gaan."

Het is voor de tweede keer in korte tijd dat het misgaat bij een duel in het Stadion De Vliert. Ruim een maand geleden misdroegen fans van TOP Oss zich na de met 4-1 verloren wedstrijd. Ze braken door een hekwerk en verwondden daarbij een beveiliger, die bij het hek stond en in wilde grijpen. NAC richt zich in het statement tot slot tot de fans van Den Bosch. "Namens de gehele club en de welwillende NAC-supporters bieden wij u onze excuses aan. Wij veroordelen dit gedrag en zullen de daders keihard aanpakken."