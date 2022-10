Ook Duitsland voert race tegen de klok: ‘Ik weet niet of hij het haalt’

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 12:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:51

Het is nog maar de vraag of Duitsland bij de start van het WK kan beschikken over Manuel Neuer. De doelman van Bayern München staat al enkele weken aan de kant met een schouderblessure en schijnt nu ook problemen aan de kuit te hebben. Zaterdagmiddag staat hij opnieuw niet tussen de palen als der Rekordmeister het in eigen huis opneemt tegen FSV Mainz 05. Julian Nagelsmann houdt een serieuze slag om de arm.

Neuer keepte voor het laatst op 8 oktober in de competitiewedstrijd tegen Borussia Dortmund en moest vervolgens verstek laten gaan tegen Viktoria Plzen, SC Freiburg, FC Augsburg, TSG Hoffenheim en Barcelona. Sven Ulreich is de laatste weken zijn vervanger. Neuer was nagenoeg hersteld van zijn schouderkwetsuur, maar blijkt volgens BILD nu ook te kampen met een kuitblessure. Het is niet bekend hoe ernstig de blessure precies is. Afgelopen donderdag had hij een hersteltraining van slechts tien minuten.

"Ik weet niet of hij het gaat halen, want ik ben geen helderziende", sprak Nagelsmann zijn zorgen uit over zijn doelman. "We kunnen niet in zijn lichaam kijken en weten niet wanneer de pijn zal stoppen. We gaan er in ieder geval alles aan doen om hem fit te krijgen voor het WK." Neuer heeft zelf al aangegeven voor het WK nog twee competitiewedstrijden te willen keepen tegen Werder Bremen (8 november) en Schalke 04 (12 november), maar het is zeer de vraag of dat gaat lukken.

Duitsland is niet het enige land met zorgen in aanloop naar het WK. Bij Oranje voert Memphis Depay een race tegen de klok. De aanvaller van Barcelona zit ook dit weekend niet bij de wedstrijdselectie voor de uitwedstrijd tegen Valencia. Xavi hoopt Depay volgende week terug te hebben. Frankrijk lijkt er een nog slechter aan toe. De Fransen zagen vorige week Raphaël Varane uitvallen in de topper tussen Manchester United en Chelsea. Het is twijfelachtig of de verdediger het gaat halen. N'Golo Kanté en Mike Maignan zijn sowieso niet van de partij.