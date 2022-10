Schalke loopt blauwtje en klopt tevergeefs aan bij Real Madrid

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 12:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:43

Schalke 04 heeft tevergeefs geprobeerd om Raúl binnen de halen als nieuwe hoofdtrainer, weet Marca. De Duitsers deden de voormalig spits een aanbieding in de zoektocht naar een opvolger voor Frank Kramer, maar kregen nul op het rekest. Raúl zegt op zijn plek te zitten bij Real Madrid Castilla, beter bekend als Real Madrid B, en heeft geen drang om terug te keren in de Bundesliga. Die Königsblauen schakelden daarop door en stelden Thomas Reis aan.

Het is niet de eerste keer dat Schalke probeert om Raúl voor de groep te krijgen. In het seizoen 2020/21, het jaar waarin Schalke degradeerde naar de 2. Bundesliga, werd ook al een vergeefse poging ondernomen. Raúl voelt zich echter goed bij Real Madrid en hoopt in de toekomst doorgeschoven te worden naar de hoofdmacht. De oud-spits van de Koninklijke is bezig aan zijn vierde seizoen als jeugdtrainer en haalt voldoening uit zijn werk als coach, schrijft de Spaanse krant.

Volgens Marca staat voor Raúl aan het einde van het seizoen een belangrijke evaluatie gepland over zijn toekomst. "Raúl is waar hij wil zijn. Hij is gelukkig bij Real Madrid en werkt graag met talenten. Hij bevindt zich in de ideale omgeving om zich te ontwikkelen als trainer", stelt Marca. Onder meer het werk met Carlo Ancelotti, met wie Raúl bijna dagelijks contact heeft, stelt hem in staat om te professionaliseren. De 102-voudig Spaans international beleefde zijn grootste successen als speler van Real Madrid, waar hij goed was voor 228 doelpunten in 550 wedstrijden.

Ook bij Schalke word Raúl nog altijd zeer gewaardeerd. De voormalig spits, die tussen 2010 en 2012 het shirt van de Duitse club droeg, wordt geroemd vanwege zijn inzet en professionaliteit. Zozeer zelfs dat rugnummer 7 tijdelijk niet werd gedragen uit respect voor de prestaties van de aanvaller. Raúl legde met Schalke beslag op de Duitse beker en de Duitse Supercup. Aan de hand van de Spanjaard werd tevens voor het eerst in de clubgeschiedenis de halve finale van de Champions League bereikt, waarin Manchester United met 2-0 te sterk bleek.