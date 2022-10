Guardiola steekt de loftrompet over Sven Botman op persconferentie

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 11:23 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:27

Josep Guardiola ziet dit seizoen flink wat kanshebbers op de Premier League-titel. De Catalaan ziet naast zijn eigen Manchester City onder meer het Manchester United van Erik ten Hag steeds meer op de deur kloppen, en vlakt ook Newcastle United niet uit als lijstaanvoerder eind mei. De 1-2 zege van the Magpies op Tottenham Hotspur afgelopen zondag stond daar symbool voor, vond Guardiola. Sven Botman krijgt als helft van het centrale duo speciale aandacht.

Guardiola ging op de persconferentie daags voor het duel met Leicester City allereerst in op Newcastle, dat na twaalf speelronden op een knappe vierde plek staat in de Premier League. "Ik zag ze tegen de Spurs", zei Guardiola, "en het stond aan beide kanten geweldig opgesteld. Stel je dit team voor met één wedstrijd per week, zonder Europese verplichtingen. Dit team kan meedoen om de titel. Met de manager, Eddie (Howe, red.), zijn nieuwe spelers en de manier waarop ze spelen."



Daarop kreeg Botman, net als collega-verdediger Fabian Schär, de complimenten. "Het was dapper om de centrale verdedigers één-op-één tegen Harry Kane en Heung-min Son te laten spelen. En daar hadden ze geen probleem mee", aldus Guardiola, die direct vervolgde met loftuitingen voor Ten Hag. "Ik heb het gevoel dat United aan het terugkomen is, eindelijk. Ik heb het gezien tegen Chelsea, de eerste helft. Er gaan een hoop teams als United vechten voor de eerste plaats."

Guardiola hoopt zaterdag tegen Leicester in ieder geval voor een dag de koppositie over te nemen van Arsenal. The Gunners nemen het zondag zelf op tegen hekkensluiter Nottingham Forrest. Voor Botman en Ten Hag staan er duels met respectievelijk Aston Villa en West Ham United op het programma. Newcastle zou zelfs naar de derde plek kunnen klimmen. Manchester United kan dat in theorie ook, al zou er dan wel een doelsaldoverschil van negen ten opzichte van Tottenham Hotspur goedgemaakt moeten worden.