Bayern rekent zich rijk met doelpuntenclausule van Lewandowski

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 11:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:22

Voor Bayern München had de overwinning op Barcelona in de vijfde speelronde van de Champions League meerdere betekenissen. De Duitsers verzekerden zich niet alleen van de eerste plek in Groep C, maar waren tevens verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Catalaanse grootmacht. Door de eliminatie komt Barça na de winter in de Europa League uit, wat Bayern een leuk zakcentje kan opleveren.

Der Rekordmeister liet namelijk bij de overgang van Robert Lewandowski naar Barcelona een clausule in het contract opnemen dat elk seizoen 1,25 miljoen euro wordt geïncasseerd als de spits minimaal 25 doelpunten maakt, wist de BILD-podcast Bayern Insider te onthullen. De teller van de aanvalsleider staat momenteel op zeventien treffers. De kans dat hij zijn productie opvijzelt lijkt in de Europa League aanzienlijk groter dan in de Champions League.

Lewandowski heeft bij Barcelona een contract getekend voor vier seizoenen tot medio 2026, wat de totale bonus op vijf miljoen euro kan brengen. Ook heeft de spits een optie voor een extra vijfde seizoen, wat het totaalbedrag naar 6,25 miljoen euro kan tillen. De Pool dient dan dus wel ieder seizoen minimaal 25 keer het net te vinden. De transfersom voor Lewandowski bedroeg 45 miljoen euro. Barcelona liet een torenhoge ontsnappingsclausule opnemen in het contract van vijfhonderd miljoen euro.

Lewandowski is voortreffelijk begonnen aan zijn avontuur bij Barcelona. De spits was dit seizoen in LaLiga al goed voor twaalf treffers in elf wedstrijden. Ook scoorde hij in de Champions League al vijf keer. Met zijn drie treffers tegen Viktoria Plzen werd Lewandowski de eerste speler die een hattrick wist te maken namens drie verschillende clubs in de Champions League (Borussia Dortmund, Bayern München en Barcelona). Alleen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo waren vaker trefzeker in het grootste Europese clubtoernooi.