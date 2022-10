PSV raakt ‘missing link’ tegen Arsenal mogelijk in januari alweer kwijt

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 10:36 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:13

Het is niet uitgesloten dat Jarrad Branthwaite deze winter alweer terugkeert bij Everton, schrijft het Eindhovens Dagblad. De regiokrant kreeg deze geluiden mee in het Philips Stadion, voorafgaand aan het duel tussen PSV en Arsenal (2-0 winst). Reden voor het eventuele terughalen zou zijn dat Lange Gerrit regelmatig op de bank zit bij de Eindhovenaren, en dat zijn eigenlijke werkgever allerminst tevreden stemt. Er is echter nog niets beslist, zo laten mensen dicht bij Branthwaite weten.

De twintigjarige stopper was afgelopen donderdag verrassende basisspeler bij het PSV dat Premier League-koploper Arsenal met een 2-0 nederlaag terug naar Londen stuurde. Dat was echter pas zijn tweede basisplaats van de maand oktober; in het restant van de duels bleef Branthwaite op de bank. Daarom zou Everton overwegen om het huurcontract van de linkspoot vroegtijdig te beëindigen.

PSV kan Branthwaite echter geen garantie op een basisplaats geven. Er is vertrouwen in de kwaliteiten van de jonge Engelsman, maar ook concurrent Armando Obispo maakt een goede ontwikkeling door. Laatstgenoemde is ook linksbenig en zou een streepje voor hebben op Branthwaite vanwege zijn opbouwende kwaliteiten. De huurling van Everton wordt op zijn beurt weer geprezen vanwege zijn defensieve ruimwerk en het feit dat hij niet onder de indruk raakt van grote tegenstanders.

Branthwaite lijkt in ieder geval voorlopig de strijd gewonnen te hebben, zeker na het teleurstellende optreden van Obispo tijdens het verloren duel van zondag tegen FC Groningen (4-2). De rol van de Engelsman in de laatste wedstrijden van dit kalenderjaar zal allesbeslissend zijn in het besluit van Everton om hem wel of niet terug te halen, zo laten mensen uit zijn directe omgeving weten. Tot op heden kwam Branthwaite tot acht wedstrijden voor PSV, waarvan vier basisplaatsen.