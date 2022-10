‘Ajax, Feyenoord en PSV illustreren groot probleem voor Nederlands voetbal’

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 09:54 • Tom Rofekamp

Het aantal technische directeurs in Nederland dat geschikt is voor de top, is schaars. Dat concluderen de KNVB én diens oud-directeur betaald voetbal Eric Gudde. Het Algemeen Dagblad spreekt met de 67-jarige Schiedammer in het kader van een onderzoek naar waarom de traditionele top drie nog altijd zoekende is naar een bekwame technisch directeur. "Er zijn voorbeelden van oud-voetballers die hun voetbalshirt uittrekken en later succesvolle technisch directeuren blijken. Maar er zijn er ook veel, te veel, die het niet redden."

Van de huidige top vier in de Eredivisie is er slechts één club die 'wel goed zit': AZ. Met Max Huiberts, die begin 2016 Earnest Stewart opvolgde, hebben de Alkmaarders een bewezen technisch directeur in huis. Bij Ajax, Feyenoord en PSV is er echter nog een vacante positie. Ajax zoekt nog altijd naar een opvolger voor Marc Overmars, daar het tijdelijke duo Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar niet aan de verwachtingen voldoet. Feyenoord en PSV namen recentelijk afscheid van respectievelijk Frank Arnesen en John de Jong. Diens takenpakketten worden tijdelijk overgenomen door Dennis te Kloese en Marcel Brands.

Gudde stelt dat het allesbehalve gemakkelijk is om een bekwaam technisch directeur te vinden. "De vijver is veel te klein, die conclusie kun je wel trekken", aldus de pensionado. "Er zijn voorbeelden van oud-voetballers die hun voetbalshirt uittrekken en een paar maanden later succesvolle technisch directeuren blijken. Maar er zijn er ook veel, te veel, die het niet redden. Dat merk je aan het huidige aanbod. Dat is zonneklaar."

De trend is ook de KNVB opgevallen. Daarom is de bond bezig met een zogeheten 'buddy-traject', waarbij beginnend technisch directeuren en algemeen directeuren ondersteund zullen worden door bewezen rotten in het vak. Vier oud-bestuurders hebben inmiddels toegezegd daarin mee te willen doen. Nico-Jan Hoogma, die afgelopen juni afzwaaide als directeur topvoetbal van de KNVB en daarop als technisch directeur terugkeerde bij Heracles Almelo, juicht dat van harte toe. "Zelf heb ik het geluk gehad dat ik onder leiding van Jan Smit (oud-voorzitter Heracles, red.) langzaam in het vak kon groeien. Dat heeft me zoveel gebracht."

Gudde pleit echter zelfs voor een officiële opleiding voor zowel het vak van algemeen directeur als technisch directeur. "Denk daarbij niet alleen aan de oud-voetballer die net van het veld komt en voldoet aan bepaalde criteria. Denk ook aan de sportwetenschapper met een voetbalachtergrond, denk aan de econoom met affiniteit met de sport. Denk aan mensen die ervaring hebben op het gebied van scouting. Een serieuze opleiding vergroot de kansen om als directeur succesvol te zijn in de bedrijfstak. En op die manier wordt de vijver van geschikte kandidaten vanzelf een heel stuk groter", aldus de oud-directeur.