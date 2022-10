Neymar mengt zich via Instagram in saga rond ‘circus’ Antony

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 09:51 • Laatste update: 09:56

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Neymar heeft zich gemengd in de saga rond Antony. De aanvaller van Manchester United kreeg een storm aan kritiek over zich heen na zijn pirouette tegen Sheriff Tiraspol. Onder meer Paul Scholes sprak zich hard uit over de actie van de voormalig Ajacied. Neymar neemt het juist op voor zijn landgenoot. "Blijf doorgaan, verander niets! Sta op en straal lef en vreugde uit", schrijft de sterspeler van Paris Saint-Germain op Instagram bij de beelden van Antony.