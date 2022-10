Weghorst krijgt bij Besiktas te maken met voormalig succescoach

Zaterdag, 29 oktober 2022

Besiktas heeft het lot in handen gelegd van Senol Günes. De voormalig bondscoach van Turkije volgt de ontslagen Fransman Valérien Ismaël op en moet ervoor zorgen dat de topclub zich weer gaat mengen in de strijd om te titel. Günes werd in het verleden onder meer twee keer landskampioen met Besiktas. Met de Turkse nationale ploeg behaalde hij in 2002 een knappe bronzen plak tijdens het WK in Japan en Zuid-Korea.

Behoudens een uitstapje naar het Zuid-Koreaanse FC Seoul speelt de trainerscarrière van Günes zich enkel in Turkije af. De zeventigjarige oefenmeester stond onder meer aan het roer bij Trabzonspor (vier termijnen), Antalyaspor en Bursaspor. Tussen 2015 en 2019 had hij ook al de leiding over Besiktas. Hij volgde Slaven Bilic op en leidde de club naar de eerste landstitel sinds 2009. In 2002 behaalde hij met de Turkse nationale ploeg het beste resultaat dat het land ooit haalde op een WK met een knappe derde plek.

Besiktas kende een uitstekend begin in de competitie met dertien punten uit de eerste vijf wedstrijden. Aan die ongeslagen status kwam tegen Istanbul Basaksehir (0-1) een einde, waarna er in de vijf wedstrijden die volgden in de Süper Lig slechts één keer werd gewonnen. Maandag ging Besiktas ondanks een vroege treffer van Wout Weghorst nog met 2-1 ten onder bij laagvlieger Hatayspor. Ismaël was sinds 25 maart dit jaar in dienst bij de topclub uit Istanbul. Na zijn aanstelling eind vorig seizoen kwam Besiktas uiteindelijk op een zesde plaats terecht, waarmee het zes punten tekort kwam om zich te plaatsen voor Europees voetbal.

"Ik wil het management van Besiktas bedanken voor deze kans", laat Günes weten in een eerste reactie. "Ik bedank alle fans voor de liefde die ik de afgelopen tijd heb gezien. We hebben goede dingen gedaan in ons vorige huwelijk. De liefde die ik toen heb gekregen toont de relatie tussen ons. Ik verwacht dat alle spelers een nieuwe start zullen maken. We gaan proberen oplossingen te vinden voor de problemen door naar ons eigen spel en onze tekortkomingen te kijken." Günes heeft een contract getekend tot en met het seizoen 2023/24.