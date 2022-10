Kuijt laat zich na zeperd tegen Helmond Sport niet zien in kleedkamer ADO

Dirk Kuijt is er vrijdagavond niet in geslaagd om met een resultaat van het veld te stappen bij Helmond Sport. De trainer van ADO Den Haag zag zijn ploeg met 2-1 verliezen en weigerde zich na afloop in de kleedkamer te melden. Door de nederlaag is ADO afgezakt naar de zeventiende plek op de ranglijst. Het gat naar nummer voorlaatst Helmond is ineens nog maar drie punten. Bij de thuisploeg betekende het duel een kickstart voor interim-trainer Tim Bakens.

ADO ging desastreus van start in Helmond, nadat Denzel Hall de bal al na drie minuten spelen in de voeten schoof bij Martijn Kaars. De spits behield het overzicht en stelde Hakon Lorentzen in staat om de openingstreffer op het bord te zetten. Tien minuten na rust maakte Hall zijn eigen fout goed door binnen te punteren voor de gelijkmaker. Kaars miste vervolgens een strafschop, maar bezorgde zijn ploeg alsnog de overwinning uit een fraaie aanval na ruim een uur spelen.

Kuijt wilde zijn spelers na afloop even niet onder ogen zien. "Ik was zo teleurgesteld en ook wel boos dat ik ervoor gekozen heb even niet de kleedkamer in te gaan", aldus de trainer bij ESPN. "Ik wil even bijkomen om geen dingen te zeggen waar ik later spijt van krijg. "We hebben de hele week gehamerd op intensiteit. Als je zo'n wedstrijd speelt, kun je praten over tactiek, maar roep je het gewoon over jezelf af. We hebben niet de wil getoond om ten koste van alles te winnen."

ADO trof een Helmond Sport dat vijf van de laatste zes officiële wedstrijden had verloren. Het kostte Sven Swinnen zijn kop. Bakens neemt voorlopig de honneurs waar bij de nummer voorlaatst van de Keuken Kampioen Divisie. De poging van Kuijt om zijn ploeg op voorhand op scherp te zetten mislukte dan ook. "De jongens wisten dat dat nodig was, maar hebben dat niet geleverd. We hebben ons de kaas van het brood laten eten. Normaal gesproken bescherm ik mijn jongens altijd, maar ik heb daar nu wel moeite mee. We hebben verloren op inzet, brutaliteit en lef."