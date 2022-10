VZ 5: Antony luistert niet naar Ten Hag; Xavi geeft duidelijkheid over Memphis

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 00:00 • Laatste update: 01:01

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Antony heeft geen boodschap aan Ten Hag en slaat ijzig van zich af

Het ging na het Europa League-duel tussen Manchester United en Sheriff Tiraspol niet zo zeer over de eenvoudige 3-0 zege van the Red Devils, maar meer over een actie van basiskracht Antony. De Braziliaan etaleerde donderdag in de eerste helft zijn karakteristieke truc, zonder dat daar direct aanleiding voor was. Vervolgens verspeelde hij de bal met een zwakke pass op Casemiro. Het kwam hem op kritische woorden van flink wat analisten én trainer Erik ten Hag te staan. Toch is Antony niet van plan ook maar iets aan zijn spel aan te passen, zo laat hij vrijdag weten op Instagram.

Nog 23 dagen tot WK: Xavi verschaft duidelijkheid over blessure Memphis

Xavi hoopt Memphis Depay voor het duel bij Almería op 5 november weer in zijn wedstrijdselectie te kunnen begroeten. De spits kampt al sinds eind september met een hamstringblessure, die hij opliep in de Nations League-wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Polen (2-0 winst). Xavi bevestigde op de persconferentie dat de Nederlander het duel met Valencia van zaterdag nog niet zal halen en mikt daarom op volgende week. De Mundo Deportivo meldde eerder al dat Barcelona het extreem voorzichtig aandoet met de 28-jarige aanvaller, om een terugval te voorkomen.

PSV gaat na akkoord met Ronaldo wederom internationale samenwerking aan

PSV gaat een partnership aan met Cruzeiro, zo melden de Eindhovenaren via de officiële kanalen. De twee clubs zullen zich met name richten op voetbaltechnische aspecten, terwijl ook op commercieel vlak de handen ineengeslagen worden. Eigenaar van de Braziliaanse topclub is Ronaldo, die tussen 1994 en 1996 in het Philips Stadion te bewonderen was. Na Chivas Guadalajara en Austin FC is Cruzeiro de derde club waarmee PSV in korte tijd een internationale samenwerking aangaat.

Jasper Cillessen doorbreekt na vier weken mediastilte: ‘Dit was even nodig’

Jasper Cillessen spreekt sinds vrijdag weer met de pers. De 33-jarige doelman van NEC laste een mediapauze in na uitspraken van Rafael van der Vaart, die hem in Studio Voetbal 'een naar mannetje' noemde. "Ik vond het voor mezelf wel even nodig om even een tijdje niet met de media te praten", zegt Cillessen in gesprek met De Gelderlander.

Supercomeback zet titelstrijd op zijn kop; Kuijt zakt dieper weg in moeras

De titelstrijd in de Keuken Kampioen Divisie is vrijdagavond op zijn kop gezet. Koploper Heracles Almelo werd bij Almere City slachtoffer van een indrukwekkende comeback: van 0-2 voor naar 3-2 verlies. PEC Zwolle verzuimde de koppositie over te nemen en verloor met 1-0 van MVV Maastricht, dat spectaculair over de tegenstander heen klimt naar plek twee. FC Eindhoven verloor plek vier door een turbulente 2-2 tegen Jong PSV. Dirk Kuijt ging met ADO Den Haag pijnlijk onderuit bij Helmond Sport (2-1) en bungelt met zijn ploeg op de zeventiende plaats.

