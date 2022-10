Loïs Openda legt ‘Nederlands’ Toulouse met hattrick op de pijnbank

Vrijdag, 28 oktober 2022 om 23:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:31

Loïs Openda heeft zijn eerste hattrick in de Ligue 1 te pakken. De voormalig spits van Vitesse zorgde voor de gehele doelpuntenproductie in de wedstrijd tussen RC Lens en Toulouse: 3-0. Bij laatstgenoemde ploeg had trainer Philippe Montanier basisplaatsen in huis voor Branco van den Boomen, Stijn Spierings, Zakaria Aboukhlal en Thijs Dallinga. Lens presteert uitstekend dit seizoen en staat nu op de tweede plaats op slechts twee punten van Paris Saint-Germain. Toulouse blijft tiende.

Seko Fofana kreeg de eerste grote mogelijkheid van de wedstrijd. De middenvelder van Lens ontving de bal in het zestienmetergebied en had kunnen scoren, maar hij zag zijn poging uiteindelijk naast gaan. Even later kon een schot van wederom Fofana worden gekeerd door doelman Maxime Dupé. Aan de andere kant kreeg Aboukhlal een mogelijkheid. Het schot van de linksbuiten richting de rechteronderhoek kon echter worden gekeerd door doelman Brice Samba. Tien minuten voor rust had Aboukhlal wederom voor de voorsprong kunnen zorgen, maar dit keer werd zijn schot net op tijd geblokkeerd door een verdediger. Met name Lens werd in het restant van het eerste bedrijf nog dreigend, zonder dat dat tot grote kansen leidde.

Loïs ???????????? ?? De Belg schiet de nummer twee van Frankrijk op een voorsprong tegen Toulouse ??#ZiggoSport #RCLensToulouse pic.twitter.com/9Qkbm6lTw3 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 28, 2022

Na rust kreeg Fofana twee grote kansen om alsnog de score te openen. Eerst schoot hij de bal hoog over, waarna hij twee minuten later, na een overtreding van Spierings, een strafschop mocht nemen. Zijn poging richting de linkerhoek werd echter gekeerd door Dupé. Toch zou de thuisploeg even later op voorsprong komen. Een mooie voorzet van Florian Sotoca kwam terecht op het hoofd van de inlopende Openda, die de bal naar het midden van het doel stuurde en tegen de touwen zag belanden: 1-0.

Nadat Moussa Diarra via een kopbal voor de gelijkmaker had kunnen zorgen, gooide Lens het duel in het slot via Openda. Alexis Claude-Maurice had een goede diepe pass in huis, waarna Openda kon afdrukken in de rechterhoek: 2-0. Claude-Maurice pakte in blessuretijd zijn tweede assist mee, doordat Openda zijn bal in de linkerhoek deed belanden: 3-0. De Belg staat nu op zeven treffers in de Ligue 1.