Ralf Seuntjens voert zware strijd: ‘Ik heb soms een heel duister gevoel’

Vrijdag, 28 oktober 2022 om 23:15 • Jeroen van Poppel

Ralf Seuntjens voert een zware strijd tegen kanker. De 33-jarige voetballer, die onder contract staat bij het Japanse FC Imabari, vertelde vrijdag bij Veronica Offside zijn ontroerende verhaal. Met name de chemokuren die hij ontvangt zijn slopend. "De eerste dagen erna zijn helemaal niet fijn", aldus Seuntjens.

Bij Seuntjens werd in mei een tumor onder het borstbeen geconstateerd. De aanvaller keerde direct terug uit Japan om in Nederland zijn behandeling te starten. "Ik heb inmiddels zeven chemokuren gehad, nog één te gaan", vertelt de ex-speler van NAC Breda en De Graafschap. "Eind november hoor ik hoe het heeft aangeslagen, of er nazorg is, of dat er een vervolgtraject komt." Wilfred Genee vraagt naar de vooruitzichten. "De prognose was zestig procent. De buitenwereld zegt dan dat dat veel is, maar voor jezelf voelt dat natuurlijk niet lekker. Het is afwachten en in onzekerheid leven."

Seuntjens kijkt uit naar het einde van het traject met chemokuren. "Je voelt je na zo'n behandeling echt beroerd. Ik heb dan een heel duister gevoel vanbinnen. De wereld is dan helemaal niet leuk. Na ongeveer zes dagen kom je weer een beetje op de goede weg. Dat komt ook omdat ik witte bloedcellen moet bijspuiten na iedere kuur, om beter te herstellen."

De ziekte van Seuntjens zet ook zijn thuissituatie onder druk. "Soms is dat wel lastig. De eerste twee kuren weet je niet wat je gaat meemaken. Af en toe was ik niet de leuke man, als ik eerlijk ben. Ik heb met mijn vrouw gesproken, soms word je ook boos op de kinderen", aldus de geboren Bredanaar, die een zoon van vier en een dochter van één jaar heeft. "We hebben er een modus in gevonden. Ik blijf wat vaker op de kamer, zij gaan wat vaker uit huis. Ik neem in die dagen wat meer afstand van ze, anders ben ik gewoon heel prikkelbaar. Dat verdienen ze niet."