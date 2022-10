MVV wint tegen alle verwachtingen in en mag serieus dromen van promotie

Vrijdag, 28 oktober 2022 om 22:10 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:53

MVV Maastricht heeft een knappe overwinning weten te boeken bij PEC Zwolle. De Limburgers wonnen door een van richting veranderd schot van Sven Blummel in de eerste helft en nemen zo de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie over van de Zwollenaren, die zakken naar de derde plek. De overwinning is een enorme opsteker voor de ploeg van succestrainer Maurice Verberne, dat als underdog begon aan het duel met de ploeg uit Overijssel.

PEC, waar de van een knieblessure herstellende Ryan Thomas nog ontbrak, kreeg de eerste kans van de wedstrijd via Apostolos Vellios. De Griek kopte een voorzet een halve meter naast het doel van de Limburgers. Een minuut later was de spits wederom gevaarlijk, maar dit keer had MVV-doelman Romain Matthys een puike redding in huis. De thuisploeg probeerde het na zeventien minuten vervolgens via een omhaal van Lennart Thy. De Belgische goalie van de Maastrichtenaren had daar echter weinig moeite mee.

Een kleine tien minuten voor rust brak MVV de ban. Nadat PEC appelleerde voor een handsbal, wist MVV in de tegenstoot de 0-1 te maken via Blummel. Een schot van de middenvelder werd dusdanig van richting veranderd, dat PEC-doelman Jasper Schendelaar kansloos bleek: 0-1. Nog voor rust kwamen de Blauwvingers bijna op gelijke hoogte via een schot van Thomas van den Belt, dat maar net naast ging.

Na rust kwam MVV bijna op 0-2, nadat Blummel de bal bij Koen Kostons bracht. Laatstgenoemde haalde uit en zag zijn poging over het doel van PEC vliegen. Twee minuten later werd de thuisploeg gevaarlijk via Velios, die zijn kopbal tegen de paal zag belanden. PEC dacht na een uur op voorsprong komen. Na een goede pass van Van den Belt werd Jordy Tutuarima aan de linkerkant bereikt. De linksback bracht de bal bij Charli Landu, die binnen leek te tikken. Centrale verdediger Matteo Waem wist op de doellijn echter redding te brengen. Blummel had uit een counter in de slotfase voor de beslissing moeten zorgen, maar hij stuitte op Schendelaar. Desondanks nam MVV de drie punten mee naar huis.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 13 9 1 3 16 28 2 MVV Maastricht 13 8 3 2 6 27 3 PEC Zwolle 13 8 2 3 11 26 4 FC Eindhoven 13 6 5 2 7 23 5 Roda JC Kerkrade 13 6 3 4 6 21 6 Jong AZ 13 6 2 5 4 20 7 Almere City FC 13 6 2 5 1 20 8 Willem II 12 5 4 3 4 19 9 VVV-Venlo 13 5 3 5 -4 18 10 Jong PSV 13 4 5 4 1 17 11 NAC Breda 13 5 2 6 -2 17 12 Telstar 13 4 5 4 -5 17 13 Jong Ajax 12 4 4 4 2 16 14 De Graafschap 13 4 3 6 -2 15 15 FC Den Bosch 13 5 0 8 -4 15 16 FC Dordrecht 13 4 3 6 -4 15 17 ADO Den Haag 13 4 3 6 -5 15 18 TOP Oss 13 4 1 8 -4 13 19 Helmond Sport 13 4 0 9 -12 12 20 Jong FC Utrecht 13 1 3 9 -16 6