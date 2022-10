Galatasaray houdt het lang spannend maar vindt aansluiting met de top

Vrijdag, 28 oktober 2022 om 21:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:06

Galatasaray heeft vrijdagavond een belangrijke overwinning weten te boeken in de Süper Lig. De ploeg van trainer Okan Buruk was met 0-2 te sterk voor Fatih Karagümrük en klimt daardoor naar de derde plaats. De achterstand op koploper Fenerbahçe bedraagt nu nog maar twee punten, al heeft die ploeg nog wel een wedstrijd tegoed. Karagümrük, dat wordt getraind door Andrea Pirlo, staat twaalfde.

In het eerste bedrijf probeerde Cim Bom het via schoten van Dries Mertens en Milot Rashica, maar beide spelers vonden Emiliano Viviano op hun pad. Mertens probeerde het even voor het half uur wederom met een schot, dat naast het doel van Karagümrük ging. Even later kreeg de thuisploeg een flinke tegenslag te verwerken, toen Adnan Ugur na interventie van de VAR de rode kaart kreeg. De ex-middenvelder van Fortuna Sittard en FC Dordrecht raakte de enkel van Lucas Torreira en mocht dus vertrekken. In het restant van de eerste helft probeerde Sérgio Oliveira het nog met een schot, dat ver naast ging.

Vijf minuten na rust dacht Galatasaray op voorsprong te komen, maar werd het doelpunt van Emin Bayram afgekeurd wegens buitenspel. Emre Tasdemir wist na ruim een uur spelen wel de ban te breken. De linksback was mee opgekomen en kon een voorzet van Rashica binnenlopen: 0-1. Aan de andere kant probeerde Caner Erkin het met een fraaie volley, dat maar rakelings over de lat vloog. In de daaropvolgende aanval was Mertens weg aan de rechterkant en de Belg had een scherpe voorzet in huis, die bijna kon worden binnengelopen door Rashica. De Kosovaar vond Viviano echter op zijn pad.

Galatasaray probeerde het af te maken en kwam via Léo Dubois bijna op 0-2. Op aangeven van Mauro Icardi vond de Fransman echter Viviano op zijn pad. Invaller Juan Mata besliste het duel vijf minuten voor tijd. Nadat het eerste schot van de Spanjaard nog geblokkeerd werd door een verdediger, kon de ex-speler van onder meer Manchester United doorlopen en binnentikken. In de slotfase dacht Yunus Akgün er nog 0-3 van te maken, maar de invaller zag zijn treffer wegens buitenspel afgekeurd worden.