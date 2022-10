Aanstelling Joey Kooij bij AZ leidt tot verontwaardiging bij collega-arbiters

Vrijdag, 28 oktober 2022 om 20:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:31

De aanstelling van scheidsrechter Joey Kooij voor het duel tussen AZ en Volendam heeft tot verbazing bij collega-arbiters geleid, zo meldt De Telegraaf. Kooij is werkzaam bij het bedrijf Elfi, waar hij property development manager is. Dat bedrijf prijkt als sponsor op de achterkant van het shirt van de Alkmaarders, waardoor de dertigjarige leidsman in een lastig parket kan komen als er een twijfelachtige beslissing genomen wordt.

Meerdere bronnen hebben aan De Telegraaf aangegeven dat zij de keuze van scheidsrechtersbaas Dick van Egmond om Kooij uitgerekend die wedstrijd te geven, getuigen van slecht werkgeverschap. Mocht Kooij in die wedstrijd een dubieuze beslissing in het voordeel van de Alkmaarders nemen, dan kan dat worden gezien als belangenverstrengeling, zo luidt het. De andere kant van de medaille is dat als er twijfelgevallen in het voordeel van Volendam uitpakken, dat kan worden gezien als compensatiegedrag.

De KNVB laat in een schriftelijke reactie weten dat het de huidige dienstverband van Kooij bij Elfi geen probleem vindt. "De KNVB is bekend met de werkgevers van scheidsrechters. De één werkt bij de overheid, de ander heeft een dienstbetrekking in het bedrijfsleven, weer een ander is zelfstandig. De KNVB houdt aan dat scheidsrechters geen wedstrijden mogen fluiten van de club uit hun woonplaats, als zij familiebanden hebben met spelers/trainers van desbetreffende club of als zij zelf aangeven dat ze een bepaalde club niet willen fluiten. Voor de KNVB staat de integriteit van de arbitrage niet ter discussie. Wij hebben er alle vertrouwen in dat onze scheidsrechters naar eer en geweten hun wedstrijden fluiten."

Voor Kooij wordt de wedstrijd in Alkmaar van zondag zijn eerste in het AFAS Stadion. Eerder mocht de leidsman geen wedstrijden van AZ fluiten, omdat hij de zwager is van Calvin Stengs. Omdat laatstgenoemde momenteel onder contract staat bij OGC Nice en zijn wedstrijden dit seizoen afwerkt voor het Royal Antwerp FC van trainer Mark van Bommel, is die familieband geen probleem meer voor Kooij. De leidsman floot eerder wel wedstrijden van Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie.