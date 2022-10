Jasper Cillessen doorbreekt na vier weken mediastilte: ‘Dit was even nodig’

Vrijdag, 28 oktober 2022 om 19:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:15

Jasper Cillessen spreekt sinds vrijdag weer met de pers. De 33-jarige doelman van NEC laste een mediapauze in na uitspraken van Rafael van der Vaart, die hem in Studio Voetbal 'een naar mannetje' noemde. "Ik vond het voor mezelf wel even nodig om even een tijdje niet met de media te praten", zegt Cillessen in gesprek met De Gelderlander.

Cillessen weigert echter te spreken over de ophef die ontstond door de uitlatingen van Van der Vaart. Laatstgenoemde had zich gestoord aan hoe Cillessen sprak over de concurrentiestrijd bij het Nederlands elftal. De doelman lag na de uitzending van Studio Voetbal bijna vier weken geleden ook in andere talkshows onder vuur. "Maar ik wil het niet hebben over alles wat er over mij is gezegd en geschreven. We gaan over voetballen praten."

Met 23 dagen te gaan tot het WK barst de strijd om een plek in het doel van Oranje verder los. Cillessen gaat zondag met NEC op bezoek bij PSV en weet dat de ogen van Louis van Gaal op hem gericht zijn. "Ik moet niet alleen gas geven tegen PSV, maar ook tegen SC Cambuur en RKC Waalwijk. Dan is het aan de bondscoach voor wie hij kiest", zegt de keeper.

Cillessen weet dat hij het in het Philips Stadion druk zou kunnen krijgen. "PSV-uit is normaliter geen pretje voor NEC", doelt Cillessen op het feit dat NEC nog nooit heeft gewonnen in Eindhoven. "Maar ik heb alle vertrouwen in onze ploeg. Ik ben niet geschrokken van PSV’s wedstrijd tegen Arsenal. Ik weet wat ze kunnen en je zag wat Luuk de Jong teweegbrengt als hij fit is. Ik hoop dat ik hem tot rust kan manen." De Jong viel tegen Arsenal in de rust en was als assistgever en doelpuntenmaker direct doorslaggevend bij de 2-0 zege van PSV.