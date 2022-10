PSV gaat na akkoord met Ronaldo wederom internationale samenwerking aan

Vrijdag, 28 oktober 2022 om 19:26 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:30

PSV gaat een partnership aan met Cruzeiro, zo melden de Eindhovenaren via de officiële kanalen. De twee clubs zullen zich met name richten op voetbaltechnische aspecten, terwijl ook op commercieel vlak de handen ineengeslagen worden. Eigenaar van de Braziliaanse topclub is Ronaldo, die tussen 1994 en 1996 in het Philips Stadion te bewonderen was. Na Chivas Guadalajara en Austin FC is Cruzeiro de derde club waarmee PSV in korte tijd een internationale samenwerking aangaat.

De Eindhovenaren melden op hun website dat zij en Cruzeiro inzetten op kennisdeling op het gebied van scouting, opleiding en trainingsmethodiek. Daarnaast willen beide clubs ook op commercieel gebied nauw gaan samenwerken. Algemeen directeur Marcel Brands heeft met PSV een internationaliseringsstrategie voor ogen en is dan ook blij met de nieuwe Zuid-Amerikaanse partner. "Door strategische samenwerkingen met voetbalclubs uit andere werelddelen aan te gaan, denken wij onze concurrentiepositie in het internationale voetballandschap te versterken."

Brands zegt door de samenwerking met Cruzeiro meer impact te willen krijgen in het voetballandschap. “Het partnership met één van de grootste clubs in Brazilië geeft ons meer inzicht in de voetbalpiramide van Zuid-Amerika, een regio waarmee PSV van oudsher sterk is verbonden. Door onze kennis te delen groeit daarnaast onze impact op het voetballandschap." Als hoofd van de PSV Academy is ook Ernest Faber blij met het nieuws. De oud-verdediger is nauw betrokken bij de samenwerking en zal zich met name richten op vlakken als scouting, opleiding en innovatie.

“Cruzeiro is een club van statuur en heeft na degradatie naar de tweede divisie van Brazilië een reorganisatie doorgemaakt", constateert Faber. "In 2022 werd de club kampioen en in 2023 keert het terug op het hoogste niveau. De club heeft de ambitie om terug te keren naar de Braziliaanse top en denkt dat proces dankzij de kennis van PSV te versnellen. Wij zijn ervan overtuigd dat we middels deze samenwerking een groter potentieel kunnen nastreven."