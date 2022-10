Van Hanegem: ‘Hij kan niet verdedigen, maar als ik dat zeg worden ze boos’

Vrijdag, 28 oktober 2022 om 18:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:15

Willem van Hanegem is van mening dat Daley Blind 'helemaal niet kan verdedigen'. De oud-middenvelder van Feyenoord is in de podcast Willem & Wessel van het Algemeen Dagblad bijzonder kritisch op het optreden van Blind tegen Liverpool (0-3 verlies). Van Hanegem wijst vooral op het eerste tegendoelpunt, dat volgens hem door de verdediger van Ajax had moeten worden voorkomen.

Jordan Henderson zette bij die goal met een subtiel passje Mohamed Salah vrij voor Remko Pasveer, die ver uitkwam en werd geklopt door een wippertje. "Je krijgt dat gezanik over dat de keeper moest blijven staan", constateert Van Hanegem. "Nee, Blind had allang naar binnen moeten komen. Dan had hij het kunnen ondervangen." De Kromme vindt dat analisten op televisie met twee maten meten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Waar ik pissig om word: sommige spelers willen ze op tv meteen de grond inboren na een fout, en bij een ander vegen ze drie fouten achter elkaar maar een beetje onder het tapijt. Daar word je weleens moe van. Het is gewoon een fout." Van Hanegem is geen fan van Blind als mandekker. "Blind kan helemaal niet verdedigen. Dat heb ik al jaren geleden gezegd en dan worden ze boos."

"Ik heb niet gezegd dat hij niet kan voetballen, maar hij kan helemaal niet verdedigen. Hij weet helemaal niet wat hij moet doen. Het gekke is dat hij aan de bal heel goed weet waar hij naartoe moet. Maar dit soort situaties ziet hij niet. Dat had hij ook al bij Manchester United. Hij weet niet wanneer hij moet doordekken of afstand moet nemen. In de verte ziet hij toch wat er gaat gebeuren bij die goal? Dan ben je toch al onderweg?"