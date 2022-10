Pablo Marí vertelt over gruwelijke aanslag: ‘Die man stak een meisje in de keel’

Vrijdag, 28 oktober 2022 om 17:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:08

Pablo Marí doet een dag na de aanslag in Milaan zijn verhaal. De 29-verdediger van Monza, verhuurd door Arsenal, werd samen met vier anderen neergestoken door een verwarde man. "Ik was met mijn vrouw en zoon en ik duwde de kinderwagen, toen ik opeens een onverdraaglijke pijn in mijn rug voelde", aldus Marí in La Gazzetta dello Sport.

Marí doet de details van de afschuwelijke gebeurtenissen uit de doeken. "Meteen daarna stak die man een meisje in de keel", aldus de Spanjaard, wiens verwondingen relatief meevallen. "Ik heb zelf geluk gehad, want ik zag een persoon voor mijn ogen sterven." Marí belandde met een steekwond in het ziekenhuis en werd vrijdag geopereerd. Er viel één dode, terwijl de toestand van twee slachtoffers nog altijd kritiek is.

Adriano Galliani, directeur van Monza, verwacht dat Mari binnenkort terug kan keren op het voetbalveld. "Hij is een geweldige gozer. Hij grapte al dat hij maandag weer komt trainen", aldus Galliani. "Zijn ploeggenoten wilden naar het ziekenhuis komen, maar dat gaat natuurlijk niet. Ook Silvio Berlusconi (de eigenaar van Monza, red.) doet hem de groeten.”

De dader van de aanslag, een 46-jarige man, greep naar alle waarschijnlijkheid een mes uit de winkelschappen. Hij werd door omstanders uiteindelijk tegengehouden en overgedragen aan de politie. Een van die omstanders was Massimo Tarantino, oud-verdediger van onder meer Napoli en Bologna. "'Hij was aan het schreeuwen", aldus Tarantino. "Maar ik ben geen held. Het was niets."