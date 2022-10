Redouan El Yaakoubi wordt door FIFPro bekroond met award

Vrijdag, 28 oktober 2022 om 17:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:04

Redouan El Yaakoubi is door de FIFPRO uitgeroepen tot winnaar van de award voor Player Activism. De aanvoerder van Excelsior krijgt de prijs van de wereldwijde spelersvakbond als bekroning voor zijn werk met de Stichting Durf te Dromen. “Ik haal meer voldoening uit de stichting, dan uit het winnen van een wedstrijd", vertelde El Yaakoubi twee weken geleden in Op1.

De FIFPro moedigt voetballers aan om maatschappelijke betrokkenheid te tonen en reikt daarvoor jaarlijks diverse awards uit. El Yaakoubi werd door de VVCS, de Nederlandse spelersvakbond, naar voren geschoven als kandidaat. De 26-jarige verdediger richtte de Stichting Durf te Dromen op om kinderen 'dezelfde kansen te geven die hij heeft gekregen'. De stichting hanteert naar eigen zeggen een unieke formule, waarbij begeleiding in schoolwerk en het stimuleren van talentontwikkeling wordt gecombineerd. De stichting heeft inmiddels diverse vestigingen in Utrecht en denkt aan uitbreiden naar Amsterdam en Rotterdam.

?? Congratulations to Redouan El Yaakoubi, winner of the 2022 #FIFPRO #MeritAwards for Player Activism. The @ExcelsiorRdam defender was nominated by @Spelersvakbond for his work supporting children who are growing up in a challenging environment.@spelersvakbond pic.twitter.com/vckvb99Zyk