Luis Enrique geeft 45-voudig international niet eens plek bij eerste 55 voor WK

Vrijdag, 28 oktober 2022

David de Gea ziet het WK in Qatar aan zijn neus voorbijgaan. AS weet dat de doelman van Manchester United niet tot de 55-koppige voorselectie behoort waar Spaans bondscoach Luis Enrique zijn handtekening onder heeft gezet. Sergio Ramos, die in maart 2021 voor het laatst in actie kwam voor het Spaanse nationale team, staat wél op de lijst.

Volgens AS zou Enrique zijn keuze al hebben gemaakt uit de drie keepers die meegaan naar de oliestaat. (Vermoedelijke) eerste keus Unai Simón (Athletic Club) zal worden vergezeld door Robert Sánchez (Brighton & Hove Albion) en David Raya (Brentford). Kepa Arrizabalaga (Chelsea) en David Soria (Getafe) staan op de reservelijst. Dat De Gea niet bij de eerste drie zit, mag geen verrassing heten; dat de 45-voudig Spaans international de voorselectie niet eens haalt, wel. De 31-jarige goalie is al sinds jaar en dag eerste keus bij Manchester United, al is hij de afgelopen seizoenen een steeds onbetrouwbaardere indruk achter gaan laten.

Dat er zo veel namen op de lijst van Enrique staan (vijf per positie) heeft alles te maken met de vele twijfelgevallen over blessures. Zo behoren de al lang uit de roulatie liggende Gerard Moreno (Villarreal) en Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) tot de voorselectie. Ook Alejandro Balde, die dit seizoen zijn doorbraak beleeft bij Barcelona is te vinden tussen de namen, maar zal naar alle waarschijnlijkheid ploeggenoot Jordi Alba en José Gaya (Valencia) voor zich moeten dulden.

De ruim opgezette voorselectie betekent dus ook dat Ramos nog altijd kans maakt om een elfde eindronde aan zijn carrière als international toe te voegen. De 36-jarige stopper van Paris Saint-Germain speelde zijn laatste interland in maart 2021, toen hij vier minuten voor tijd mocht invallen in het WK-kwalificatieduel met Kosovo (3-1 winst). Ramos, met 180 interlands Spaans recordinternational, ontbrak afgelopen EK wegens blessureleed. De Spaanse bond wenst de volledige voorselectie overigens nog niet vrij te geven.