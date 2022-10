Antony heeft geen boodschap aan Ten Hag en slaat ijzig van zich af

Vrijdag, 28 oktober 2022 om 15:20 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:43

Het ging na het Europa League-duel tussen Manchester United en Sheriff Tiraspol niet zo zeer over de eenvoudige 3-0 zege van the Red Devils, maar meer over een actie van basiskracht Antony. De Braziliaan etaleerde donderdag in de eerste helft zijn karakteristieke truc, zonder dat daar direct aanleiding voor was. Vervolgens verspeelde hij de bal met een zwakke pass op Casemiro. Het kwam hem op kritische woorden van flink wat analisten én trainer Erik ten Hag te staan. Toch is Antony niet van plan ook maar iets aan zijn spel aan te passen, zo laat hij vrijdag weten op Instagram.

Het regende donderdag kritiek op de voormalig Ajacied. "Ik zag zojuist een trucje van Antony. Dit wil ik nooit meer zien. Dit is de meest nutteloze truc ooit", zei ex-aanvaller Leroy Rosenior bij Sky Sports. Paul Scholes, icoon van Manchester United, deed daar bij BT Sports een schepje bovenop. "Ik vind het leuk om skills te zien, maar ik denk dat dit noch skills noch entertainment is. Hij gedraagt zich toch gewoon als een clown?", stelde de oud-middenvelder.

?? ???????????? ???????????? is ook in Manchester geopend ?? pic.twitter.com/8cRigGZq8T — ESPN NL (@ESPNnl) October 27, 2022

Ook Ten Hag had een kritisch woordje klaar voor zijn zomeraanwinst, al ontkende hij dat 'de truc' de reden was dat Antony bij rust gewisseld werd. "Ik heb geen probleem met die actie, als het maar functioneel is”, vertelde de Tukker op de persconferentie. “Van hem vraag ik dus ook zeker meer. Ik verwacht meer dribbels van hem en ik wil dat hij vaker in de zestien komt. We willen gewoon veel dominanter zijn. Dus een truc zoals die van Antony is leuk, maar het moet wel een doel hebben. Als je de bal niet verspeelt en het spel aantrekkelijker maakt: prima. Maar als je die truc zomaar doet, dan zal ik je corrigeren."

De massakritiek laat Antony echter koud. "We staan bekend om ons ambacht en ik ga niet stoppen met datgeen me hier gebracht heeft", schrijft de 22-jarige vleugelspits vrijdag in een Instagram Story. Het lijkt overigens onwaarschijnlijk dat Antony's scrupules sportieve gevolgen zullen hebben. De miljoenenaanwinst van Ten Hag stond in elke wedstrijd van oktober aan de aftrap bij United en maakte in competitieverband slechts eenmaal níét de negentig minuten vol. Zondag staat er een thuiswedstrijd tegen West Ham United op het programma.