Neymar weet waar hij aan toe is na ‘shock decision’ over fraudezaak

Vrijdag, 28 oktober 2022 om 14:32 • Tom Rofekamp

Neymar kan opgelucht ademhalen. AS weet vrijdag te melden dat DIS, de investeringsmaatschappij die vijf jaar gevangenisstraf voor de Braziliaanse aanvaller eiste, alle aanklachten heeft laten vallen. Neymar werd voor de rechter gesleept vanwege een fraude- en corruptiezaak die rond hem speelt, aangaande zijn transfer van Santos naar Barcelona in 2013. Daarbij zouden door het kamp rondom de vleugelspits boekhoudkundige trucjes zijn toegepast om financieel gunstiger uit te komen.

DIS zou veertig procent van de transferrechten van Neymar in handen hebben gehad toen hij naar Barcelona verkaste. De investeerders waren kwaad, omdat de transfersom zou zijn ondergewaardeerd en er daardoor minder geld verdiend werd dan zou hebben gemoeten. De Spaanse rechtbank moest daarom oordelen over een vonnis voor Neymar en acht andere betrokkenen. Diezelfde rechtbank meldt vrijdag echter dat DIS alle aanklachten heeft ingetrokken, waardoor een straf niet meer aannemelijk lijkt.

Barcelona liet ten tijde van de transfer weten dat deze werd afgerond voor ongeveer 57 miljoen euro. Veertig miljoen daarvan ging naar de familie van de Braziliaan; de investeerders van DIS kregen vervolgens veertig procent van de resterende zeventien miljoen. DIS liet tijdens een persmoment weten dat er destijds clubs waren die veel meer wilden betalen en dat er, door het kunstmatig laag houden van de transfer, miljoenen misgelopen zijn. Zij eisten, naast vijf jaar celstraf voor Neymar, ook celstraffen voor Barça-bobo's Sandro Rosell en Josep Maria Bartomeu en wilden dat de Catalaanse club een boete van 150 miljoen euro betaalde.

Als DIS de aanklachten niet had laten vallen, hadden Neymar en de betrokkenen voor fikse straffen gestaan, zij het minder dan de sancties die de investeerders voorstelden. Spaanse media repten van een celstraf van twee jaar voor Neymar, al zou hij die vanwege regels in Spanje dan niet uit zou hoeven te zitten. Daarnaast zou de balvirtuoos van Paris Saint-Germain een boete van tien miljoen euro moeten hebben betalen. Rosell zou wél vijf jaar moeten hebben brommen, terwijl er ook een boete van bijna 8,5 miljoen euro opgelegd had kunnen worden aan Barcelona.