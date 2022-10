Degraderen uit de Eredivisie, excelleren in Europa: ‘Dat heeft nagedreund'

Vrijdag, 28 oktober 2022 om 13:07 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:09

Mats Knoester beleeft een voortvarende start bij Ferencváros. De 23-jarige centrumverdediger degradeerde afgelopen seizoen nog met Heracles Almelo uit de Eredivisie, maar is nu koploper van Hongarije én koploper in de Europa League-poule met zijn club. Enkele jaren geleden leek Knoester nog door te zullen breken in het shirt van Feyenoord. "Ik heb een behoorlijke omweg moeten nemen", zegt de stopper in gesprek met Tubantia.

Na drieënhalf jaar in Almelo trok Knoester afgelopen zomer de deur achter zich dicht. Vanwege de degradatie kon de verdediger uit Alphen aan den Rijn transfervrij vertrekken. "Het einde bij Heracles was echt heel erg zuur, dat heeft wel een tijdje nagedreund", zegt Knoester. "Toch moest ik snel weer omschakelen. Toen ik me ben gaan verdiepen, kwam ik erachter hoe groot deze club (Ferencváros, red.) is. Dan kan je wel stellen dat dit voor mij een droomtransfer was.”

Met name het feit dat zijn nieuwe club uitkomt in de Europa League kan Knoester wel bekoren. "Europees voetbal spelen, dat is uiteindelijk waar je het voor doet. Het zijn de mooiste wedstrijden. In het stadion heerst op die avonden chaos en spanning, je merkt dat het de wedstrijden zijn waar iedereen op wacht. Het is extra tof dat we zo goed zijn begonnen aan het toernooi." Ferencváros wist uit de eerste vijf groepswedstrijden tien punten te halen en is zo al zeker van Europese overwintering.

Voor Feyenoord, de club waar Knoester werd opgeleid, geldt juist het tegenovergestelde. Het product van Varkenoord leek lange tijd door te zullen gaan breken in De Kuip, maar een zware knieblessure gooide roet in het eten. "Maar misschien had ik dat wel nodig", peinst Knoester. "Als ik bij Feyenoord meteen was gaan spelen en door de mand was gevallen, had ik niet gestaan waar ik nu sta. Als jonge speler maak je fouten, bij Heracles was daar uiteraard wat meer ruimte voor dan bij Feyenoord. Juist die omweg heeft me op dit niveau gebracht. Anders had ik niet gestaan waar ik nu sta. Uiteindelijk komt kwaliteit altijd bovendrijven."