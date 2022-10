Nog 23 dagen tot WK: Memphis ontbreekt wederom in selectie Barça

Vrijdag, 28 oktober 2022 om 12:23 • Tom Rofekamp

Memphis Depay gaat ook het uitduel met Valencia niet halen, weet de Mundo Deportivo. De 28-jarige aanvaller van Barcelona ontbreekt al sinds eind september vanwege een hamstringblessure, die hij opliep in de Nations League-wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Polen (2-0 winst). Mundo Deportivo meldde eerder deze week al dat Barcelona extreem voorzichtig aandoet met Memphis, om een terugval te voorkomen.

De Moordrechter ontbrak (net als Andreas Christensen) bij de laatste training voorafgaand aan het duel in het Estadio Mestalla. Zo is het nog maar de vraag of Memphis nog speelminuten gaat maken voor het WK aanbreekt. Barcelona speelt voor die tijd – het treffen met Valencia daargelaten – nog drie wedstrijden: het Champions League-duel met Viktoria Plzen (1 november) en de competitieduels tegen Almería (5 november) en Osasuna (8 november).

De kans bestaat dus dat Memphis zonder enig wedstrijdritme meegenomen zal worden naar Qatar. De 81-voudig international (42 goals) lijkt ondanks zijn twijfelachtige fitheidsstatus een zekerheidje voor Louis van Gaal. Naast Memphis zijn ook Steven Bergwijn, Brian Brobbey, Arnaut Danjuma, Cody Gakpo, Vincent Janssen, Luuk de Jong, Noa Lang, Donyell Malen en Wout Weghorst opties voor in het beoogde 5-3-2 systeem van de bondscoach.

In het Nations League-duel waar Memphis uitviel moest ook Frenkie de Jong zich vroegtijdig laten wisselen. De spelmaker uit Arkel maakte begin oktober echter alweer zijn rentree bij Barcelona. Daar De Jong de eerste paar duels na zijn terugkeer nog vanaf de bank moest toekijken, lijkt hij sindsdien alle twijfels bij trainer Xavi te hebben weggenomen. De Jong speelde ijzersterke partijen tegen Villarreal (3-0 winst) en Athletic Club (4-0 winst), al onttrok hij zich niet aan de sportieve malaise van de Catalanen tijdens de midweekse 0-3 nederlaag tegen Bayern München.