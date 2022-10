UniBoost: een odd van 50.00 voor een zege van Real Madrid op Girona!

Vrijdag, 28 oktober 2022 om 12:00

Real Madrid wacht zondagmiddag een thuisduel met Girona. De koploper van LaLiga gaf afgelopen weekend een vervolg aan zijn fantastische seizoensstart door Sevilla in eigen huis met 3-1 te verslaan. Kan Real de ongeslagen reeks in eigen competitie tegen Girona voortzetten?

De ploeg van Carlo Ancelotti had het zonder Ballon d'Or-winnaar Karim Benzema afgelopen weekend lange tijd moeilijk met Sevilla, maar stapte door twee late goals alsnog als winnaar van het veld. Real is met 31 punten uit 11 duels ongeslagen, een evenaring van de beste seizoensstart ooit in de Spaanse competitie. De Koninklijke was al verzekerd van de knock-outfase in de Champions League. Het liep dinsdag tegen de eerste nederlaag in de groepsfase van het miljardenbal aan. RB Leipzig won met 3-2 en heeft hierdoor de tweede plaats in de poule steviger in handen.

Girona zal zondag ongetwijfeld zonder al te veel vertrouwen naar het Estadio Santiago Bernabéu afreizen. De ploeg van trainer Míchel wacht inmiddels alweer zes competitieduels op een overwinning. De laatste overwinning dateert van 9 september, toen voor eigen publiek Real Valladolid met 2-1 aan de kant gezet werd. Door de mindere resultaten bivakkeert Girona momenteel op een achttiende plaats met negen punten uit elf duels. Afgelopen weekend werd er met 1-1 gelijkgespeeld tegen Osasuna.

Het is afwachten of Ancelotti tegen Girona al risico wil nemen met de terugkeer van Benzema. De spits miste het duel met Sevilla en moest ook de Champions League-ontmoeting met Leipzig aan zich voorbij laten gaan. Bij zijn afwezigheid zijn de ogen vooral gericht op man in vorm Federico Valverde, die scoorde tegen Sevilla voor het derde duel op rij vanbuiten het strafschopgebied, en opnieuw prachtig. De Uruguayaan moest het duel met Leipzig eveneens aan zich voorbij laten gaan vanwege blessureleed, maar lijkt fit genoeg om tegen Girona te starten.

