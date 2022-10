Twee Nederlanders neergestoken in Oostenrijk na wedstrijd Feyenoord

Vrijdag, 28 oktober 2022

Het is donderdagavond lange tijd onrustig geweest tijdens en na het Europa League-duel van Feyenoord met Sturm Graz. De ploeg van trainer Arne Slot ging in de blessuretijd met 1-0 onderuit. Tijdens de wedstrijd braken schermutselingen uit op de tribunes. Na afloop gingen de confrontaties buiten het stadion verder. Twee Nederlanders zouden op weg naar het hotel zijn neergestoken. Ook zouden politieagenten gewond zijn geraakt. Het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn. Vier Oostenrijkers zijn aangehouden, meldt de lokale politie via Twitter.

Ruim 1.300 Feyenoord-fans hadden een kaartje weten te bemachtigen voor de vijfde groepswedstrijd van hun club in de Europa League. Vermoedelijk waren er meer fans in de stad, daar een groot aantal supporters zonder ticket besloot af te reizen naar Graz. De mobiele eenheid maakte in het stadion onder meer gebruik van traangas om de Feyenoord-supporters terug te dringen. "Een uitdagende wedstrijd is ten einde gekomen. Er waren meerdere gewonden, politiebevelen en arrestaties", schrijft de Oostenrijkse politie op Twitter.

Iedereen zit je janken over de wc’s bij de kuip en dan kunnen we eerst voor hun nieuwe wc’s betalen, sukkels https://t.co/fmUdNv5qL5 pic.twitter.com/ijmIuXDd7M — Danny (@Danny_W4) October 28, 2022

Op beelden die op internet circuleren is te zien hoe een groep Feyenoord-aanhangers na afloop buiten het stadion de confrontatie zoekt met de ME. Ook is te zien hoe een spoor van vernieling is achtergelaten in de toiletten. WC's en wasbakken zijn van de muren getrapt. "Zo onnodig om de boel te gaan slopen na de wedstrijd", schrijft Kees Lau, voorzitter van supportersvereniging FSV De Feijenoorder, op Twitter. Lau was zelf bij de wedstrijd aanwezig. "Wees boos op Feyenoord. Die hebben het volkomen onnodig verkloot tegen een hele matige tegenstander."

Volgens supportersplatform Voetbal Ultras heeft voor aanvang van de wedstrijd een georganiseerd gevecht plaatsgevonden. Feyenoord zou daarbij zijn bijgestaan door Poolse supporters van de club Pogon Szczecin. Ook fans van een niet nader genoemde Kroatische club hebben geholpen. Sturm Graz speelde in op de massale komst van Feyenoord-supporters door kaarten die waren gekocht voor de thuisvakken te blokkeren. Volgens fans die bij het duel aanwezig waren ging het om een groep van vijftig à honderd man die de confrontatie zocht met de politie en de ME.