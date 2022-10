Valentijn maakt alle internationals met de grond gelijk: ‘Aftakelen is begonnen’

Vrijdag, 28 oktober 2022 om 09:39 • Laatste update: 09:41

De wisselvallige optredens van de Nederlandse clubs in Europa baart Valentijn Driessen zorgen. De chef voetbal van De Telegraaf maakt in zijn nieuwste column alle Oranje-internationals met de grond gelijk. Alleen in Eindhoven ziet hij nog enkele lichtpuntjes. PSV wist donderdagavond verrassend met 2-0 te winnen van Arsenal en heeft zich verzekerd van overwintering in de Europa League.

Volgens Driessen moet niet alleen bondscoach Louis van Gaal zich zorgen maken. Ook voor heel veel spelers is het tijd om in de spiegel te kijken. Zelfs Virgil van Dijk blijft niet gevrijwaard van kritiek. "Aanvoerder Van Dijk stapte als een keizer van het veld na de 3-0 overwinning met Liverpool in de Johan Cruijff ArenA. Tien dagen daarvoor neutraliseerde hij de Noorse wonderspits Erling Braut Haaland. Desondanks oogde Van Dijk in Amsterdam voor rust onzeker: verdedigend en aan de bal. Hij liet zich tweemaal lelijk in de luren leggen door Brian Brobbey."

De spits van Ajax is ook niet niet verzekerd van zijn plek bij Oranje. Driessen meent dat Brobbey te weinig trainingsarbeid levert. "De twintigjarige Ajacied liet zich vooral zien als een momentenvoetballer", aldus Driessen. "Hij legt te weinig arbeid en energie in zijn optredens en als eerste verdediger geeft hij bijna nooit thuis. Bedenkelijk is dat Brobbey na een marginale fysieke inbreng tegen RKC na 83 minuten met kramp uitviel. Tegen Liverpool wisselde Schreuder hem in de 63e minuut omdat hij conditioneel op was. Het leveren van onvoldoende trainingsarbeid nekt Brobbey."

Ook Steven Berghuis en Jurriën Timber blijven niet gespaard. "Berghuis, ook al mislukt in de Premier League bij Watford, is één van de beste Eredivisie-spelers, maar tegen Napoli en Liverpool hobbelde hij ongezien mee zonder beslissend te zijn", aldus de columnist. "De veel bewierookte Jurriën Timber toont altijd lef aan de bal, maar is defensief kwetsbaar zonder Lisandro Martínez in zijn buurt. Remko Pasveer stopt af en toe een balletje, maar in de één-tegen-één duels is de keeper nagenoeg altijd kansloos. Steven Bergwijn is al weken geen schim meer van de doeltreffende aanvaller in de openingsfase van het seizoen."

"Voor Daley Blind, de zoon van assistent-bondscoach Danny Blind, lijkt zelfs een nieuw spelsysteem (3-4-1-2) geïntroduceerd te zijn door Van Gaal. Zodoende kan Blind z’n opbouwende kwaliteiten etaleren zonder dat zijn stuntelige verdedigen keer op keer aan de oppervlakte komt. Het aftakelen is begonnen. Op topniveau is Blind niet langer te handhaven in een viermansdefensie. De voorgeselecteerden Kenneth Taylor en Devyne Rensch zijn inmiddels bankzitters bij Ajax. Eigenlijk zijn alleen de verdedigers Denzel Dumfries en Nathan Aké onomstreden op Champions League-niveau bij Internazionale en Manchester City."

PSV

Volgens Driessen lopen ook bij PSV nog enkele lichtpuntjes rond. "De jonge lichtgewicht Xavi Simons liet zich opnieuw onverschrokken gelden tussen het Engelse geweld. Terwijl Luuk de Jong in 45 minuten met z’n spel en z’n doelpunt zijn kandidatuur stelde als Oranjes WK-pinchhitter. Geen misverstand over mogelijk. En Cody Gakpo? Eindelijk speelde hij eens verdienstelijk tegen een Europese tegenstander van formaat. Waar de eindbalans van alle internationals in Europa niet vrolijk stemde, leverde Gakpo wel."