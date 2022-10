Veelzeggende lach bij Veerman na vraag over Oranje: ‘Als ik heel eerlijk ben...’

Vrijdag, 28 oktober 2022 om 07:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:53

Joey Veerman is verrast dat hij niet is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. De middenvelder van PSV behoorde tijdens de vorige interlandbreak wel tot de voorselectie, maar kan een WK nu definitief uit zijn hoofd zetten. Spelers die niet worden opgenomen in de voorselectie, maken automatisch ook geen kans op een plek in de definitieve selectie. In gesprek met Veronica lijkt Veerman de beslissing van bondscoach Louis van Gaal ernstig in twijfel te trekken.

Veerman beleefde een schitterende avond met PSV door in een uitverkocht Philips Stadion Arsenal met 2-0 te verslaan. Die zege kwam na rust tot stand. "Dit was een mooie avond. Het begin was jammer omdat er een aantal doelpunten werden afgekeurd, maar met een 2-0 overwinning tegen Arsenal kan iedereen tevreden zijn", aldus de middenvelder. "Als we hadden verloren, hadden we volgende week nog vol aan de bak gemoeten. Je wil je zo goed mogelijk laten zien tegen Arsenal en ik denk dat we dat gedaan hebben met zijn allen."

Veerman vindt het verschil met de wedstrijd tegen FC Groningen niet groot. Afgelopen weekend gingen de Eindhovenaren hard en pijnlijk onderuit in de Euroborg (4-2). "Tegen Groningen speelden wij ook gewoon goed. Zij hebben de eerste veertig minuten de bal niet geraakt, maar wij komen in een fase dat we een aantal fouten maken", doelt Veerman op de drie tegentreffers binnen zes minuten. "Toen ging het heel snel. Maar wij hadden die wedstrijd ook nog makkelijk om kunnen draaien. Als je tegen Arsenal vijf keer scoort, is het wel redelijk verdiend denk ik."

Veerman was zelf verantwoordelijk voor de openingstreffer tegen Arsenal. De middenvelder werd bediend door invaller Luuk de Jong en schoot met zijn mindere linker raak. "In Europa gaat het mij sowieso wel redelijk af. Twee keer tegen Monaco, twee keer tegen Zürich en nu tegen Arsenal. Daar ben ik wel blij mee." Volgens Veerman is er nog genoeg om voor te spelen volgende week. "Als er een wonder gebeurt bij Arsenal tegen Zürich, kunnen wij een ronde overslaan. Wij willen die wedstrijd natuurlijk gewoon winnen."

Voorselectie

Tot slot wordt Veerman gevraagd naar het ontbreken in de voorselectie van Oranje. De middenvelder zat er tijdens de vorige interlandbreak wel bij, maar lijkt zijn krediet te hebben verspeeld bij Van Gaal. "Als ik heel eerlijk ben... Ik zat de vorige keer bij de eerste 26 (32, red.) en twee weken later zit ik niet bij de eerste 39. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar dat is jammer. De bondscoach heeft beslist en ik kan daar niet veel aan veranderen. Ik kan daar zeker van balen, zeer zeker."