Van Nistelrooij wijst uitblinker aan bij PSV: ‘Hij bewijst zich aan Van Gaal’

Vrijdag, 28 oktober 2022 om 07:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:22

Bij PSV is donderdagavond de champagne zeer waarschijnlijk ontkurkt. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij wist zelf te imponeren tegen Arsenal (2-0) en verzekerde zich door het resultaat bij FC Zürich - FK Bodø/Glimt (2-1) van overwintering in de Europa League. Luuk de Jong eiste met een assist en een doelpunt een hoofdrol voor zich op na zijn invalbeurt. Van Nistelrooij is eveneens te spreken over het optreden van Simons.

"De eerste helft was niet eenvoudig. Ik zag de energietank bij heel veel jongens snel zakken", blikt Van Nistelrooij tijdens de persconferentie terug op de moeizame eerste helft. "We moesten zoveel achter de bal aan en er zoveel energie in stoppen om Arsenal van de bal te krijgen. Gelukkig ging dat de tweede helft anders en konden we beter druk krijgen. We werden gevaarlijker en gaven weinig weg. De tweede helft heeft het team mij zeker verbaasd."

Van Nistelrooij bracht bij aanvang van de tweede helft De Jong binnen de lijnen voor Anwar El Ghazi en zag zijn aanvoerder meteen belangrijk zijn. De Jong leverde tien minuten na rust de assist op Joey Veerman en was zelf verantwoordelijk voor de 2-0. "Ik ben ook weleens teruggekomen van blessures. Daarin weet ik wat het is", verplaatst Van Nistelrooij zich in zijn pupil. "Maar het is zeker knap. Ik weet hoe hard hij heeft gewerkt in de maanden dat hij eruit lag. Dan zie je dat hij redelijk snel weer op niveau kan zijn. Zijn aandeel was geweldig na rust."

Voor PSV kwam de zege op een goed moment, nadat afgelopen weekend nog tegen een zeperd werd aangelopen tegen FC Groningen (4-2). "Vertrouwen en succesmomenten maken dat een team groeit. Als je zelf wint van Arsenal en het andere resultaat ook meevalt, vier je dat je overwintert. Je weet dat je een prachtige play-off hebt tegen de nummer drie van de Champions League, waarin je je weer kan meten met de beste teams in Europa. Voor dit team in ontwikkeling zijn dat de wedstrijden die je wil spelen. 2-0 tegen Arsenal is geweldig."

Naast De Jong sprong ook Simons in het oog. De technicus was een plaag voor de Arsenal-verdediging en heeft zich laten zien aan bondscoach Louis van Gaal, zag ook Van Nistelrooij. "Hij heeft het altijd goed verwoord. Het gaat erom dat je elke week presteert. Dat geldt ook voor Luuk de Jong en andere spelers in de selectie. Je moet aan de bondscoach laten zien dat je de weerstand aan kan en een bijdrage kan leveren aan het spel bij Oranje. Ik denk dat Simons dat vandaag heeft laten zien. Hij is op de juiste weg. We zullen zien wat er gebeurt als hij dit weet vast te houden."