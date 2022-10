VIDEO: Bekijk hier de samenvattingen van Feyenoord, PSV en AZ

Vrijdag, 28 oktober 2022 om 06:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 06:56

De Nederlandse clubs hebben donderdagavond voor wisselend succes gezorgd in de Europa League en Conference League. PSV en AZ wonnen hun wedstrijd van respectievelijk Arsenal (2-0) en FC Vaduz (1-2). Feyenoord verslikte zich lelijk in Sturm Graz en incasseerde in de blessuretijd een nederlaag: 1-0. Door de zeperd is Europese overwintering ineens ver weg voor de ploeg van trainer Arne Slot. Bekijk hieronder alle hoogtepunten van de wedstrijden van de Nederlandse clubs.

Samenvatting PSV - Arsenal (2-0):

Samenvatting Sturm Graz - Feyenoord (1-0):

Samenvatting FC Vaduz - AZ (1-2):